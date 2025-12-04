النص الأصلي
عراقجي: استمرار وتعزيز القوة والاقتدار الوطني أمر ضروري

أشار وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي إلى الجهود المتواصلة التي يبذلها السلك الدبلوماسي للدفاع عن مصالح وحقوق الشعب الإيراني، واعتبر الحفاظ على الوحدة والتماسك الوطنيين مسؤولية عالمية وشرطًا أساسيًا لنجاح البلاد في مواجهة ممارسات الأعداء الشريرة.
رمز الخبر: ۷۲۱۶۱
تأريخ النشر: 03 December 2025

جاء ذلك في كلمة القاها عراقجي في الملتقى الوطني لممثلي قائد الثورة وأئمة الجمعة من جميع أنحاء البلاد، شرح فيها تطورات السياسة الخارجية للبلاد وعلاقاتها.

في هذا الملتقى، الذي استضافه حجة الإسلام الحاج علي أكبري، رئيس مجلس سياسات أئمة الجمعة، استعرض وزير الخارجية تطورات السياسة الخارجية خلال العام الماضي، واعتبر الدفاع الملحمي للشعب الإيراني ضد العدوان الشامل للكيان الصهيوني واميركا على إيران نقطة تحول في تاريخ البلاد.

وفي إشارة إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الدبلوماسية للدفاع عن مصالح وحقوق الشعب الإيراني، وصف عراقجي الحفاظ على الوحدة والتماسك الوطنيين بأنه مسؤولية جماعية وشرط أساسي لنجاح البلاد في مواجهة ممارسات الاعداء الشريرة.

وأشاد عراقجي بجهود ودعم الشعب الإيراني في الدفاع عن البلاد ومنع الأعداء من فرض مطالبهم غير المشروعة والمبالغ فيها، واعتبر ذكاء وحكمة وشجاعة وإرادة قائد الثورة، وتضحيات القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتلاحم الوطني وتضامن الإيرانيين، عناصر أساسية في صياغة هذا النصر التاريخي.

وأشار وزير الخارجية إلى ضرورة مواصلة تعزيز القوة والاقتدار الوطني في مختلف جوانب الدفاع، والحفاظ على رأس المال الاجتماعي والتماسك الوطني وتعزيزهما، والسعي إلى حل المشكلات الاقتصادية، مؤكدًا على الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة ورئيس الجمهورية لحل المشكلات الاقتصادية والحد منها، واعتبر دور أئمة الجمعة في جميع أنحاء البلاد بالغ الأهمية في توعية الشعب وتوضيح قضاياه وشرحها.

وفي ختام المراسم، تم تكريم عوائل عدد من شهداء الدفاع الوطني ضد عدوان الكيان الصهيوني الذي استمر 12 يومًا.

