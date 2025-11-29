النص الأصلي
العفو الدولية: الإبادة في غزة مستمرة ووقف إطلاق النار لم يوقف جرائم الاحتلال

أكدت منظمة العفو الدولية، الخميس، أن الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة “لم تتوقف مطلقًا”، مشددة على ضرورة ألّا ينخدع المجتمع الدولي بالمظاهر الشكلية لوقف إطلاق النار.
تأريخ النشر: 29 November 2025

وأوضحت المنظمة أن الفلسطينيين في القطاع ما زالوا يخضعون لظروف معيشية “تهدف إلى تدميرهم ماديًا”، في ظل استمرار سياسات الاحتلال ”الوحشية”، بما في ذلك تقييد دخول المساعدات الأساسية والخدمات الحيوية.

وبحسب ما أعلنته “العفو الدولية”، فقد استشهد ما لا يقل عن 374 فلسطينيًا، بينهم 136 طفلًا، منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، نتيجة الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق مختلفة من القطاع.

وذكّرت المنظمة بأن إسرائيل ارتكبت، منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ”إبادة جماعية” بدعم أميركي وأوروبي، شملت القتل والتجويع والتدمير الواسع والتهجير والاعتقالات، رغم النداءات الدولية المتكررة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف هذه الجرائم.

وأشارت إلى أن حصيلة الإبادة تجاوزت 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين، فضلًا عن مجاعة أودت بحياة الكثيرين خاصة من الأطفال، فيما جرى محو أجزاء واسعة من مدن ومناطق القطاع بالكامل.

