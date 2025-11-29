النص الأصلي
توقيع مذكرة تفاهم بشأن سكك الحديد بين إيران وروسيا وجمهورية أذربيجان لتطوير ممر "شمال-جنوب"

وقّع مدراء مؤسسات سكك الحديد في جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية أذربيجان والاتحاد الروسي مذكرة تفاهم على هامش الدورة الثالثة والثمانين لمجلس النقل لرابطة الدول المستقلة لإقامة تعاون طويل الأمد.
تأريخ النشر: 29 November 2025

‌وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة سكك الحديد في جمهورية إيران الإسلامية يوم الجمعة، فقد انعقدت الدورة الثالثة والثمانون لمجلس النقل لرابطة الدول المستقلة في باكو بحضور مدراء ووفود من 15 دولة عضو في رابطة الدول المستقلة.

‌وقع مدراء سكك الحديد في جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية أذربيجان والاتحاد الروسي مذكرة تفاهم على هامش الدورة الثالثة والثمانين لمجلس النقل لرابطة الدول المستقلة لإقامة تعاون طويل الأمد ومفيد.

‌تشمل الأهداف الرئيسية لهذه المذكرة تحديد أسعار ثابتة لنقل البضائع على الطريق الغربي للممر الدولي بين الشمال والجنوب، وتحديد أسعار تنافسية على مستوى البلاد، وتطوير الخدمات اللوجستية.

وبتوقيع هذه المذكرة، أكدت الدول الثلاث التزامها بالتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف المستدام والمفيد، وتعمل على تحويل المسار الغربي للممر الشمالي الجنوبي إلى مسار عبور نشط في المنطقة.

