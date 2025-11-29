وزارة الخارجية تدين العدوان العسكري الصهيوني على جنوب سوريا

النص الأصلي
رمز الخبر: ۷۲۱۵۷
تأريخ النشر: 29 November 2025

أدان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، العدوان البري والجوي الذي شنه الكيان الإسرائيلي على منطقة بيت جان جنوب سوريا، ومقتل عدد من المواطنين السوريين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية على الحق الأصيل لشعوب المنطقة في الدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة أراضيها ضد عدوان الكيان الصهيوني، واعتبر مقاومة الشباب السوري للجيش الصهيوني ردًا طبيعيًا ومشروعًا على العدوان.

كما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى استمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي من قبل الكيان الصهيوني وتوسيع نطاق جرائمه في المنطقة، ووصف تقاعس مجلس الأمن الدولي تجاه عدوان الكيان الصهيوني على سيادة وسلامة أراضي دول المنطقة، بما فيها سوريا ولبنان، بأنه أمر مؤسف، وحذر من تداعيات هذا الوضع على السلام والاستقرار العالميين.

