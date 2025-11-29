وزارة الخارجية تدين العدوان العسكري الصهيوني على جنوب سوريا

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي العدوان البري والجوي الذي شنه الكيان الإسرائيلي على منطقة بيت جن جنوب سوريا وأدى إلى مقتل عدد من المواطنين السوريين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية على الحق الأصيل لشعوب المنطقة في الدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة أراضيها ضد عدوان الكيان الصهيوني، واعتبر مقاومة الشباب السوري للجيش الصهيوني ردًا طبيعيًا ومشروعًا على العدوان.

كما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى استمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي من قبل الكيان الصهيوني وتوسيع نطاق جرائمه في المنطقة، ووصف تقاعس مجلس الأمن الدولي تجاه عدوان الكيان الصهيوني على سيادة وسلامة أراضي دول المنطقة، بما فيها سوريا ولبنان، بأنه أمر مؤسف، وحذر من تداعيات هذا الوضع على السلام والاستقرار العالميين.