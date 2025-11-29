وزير الخارجية الإيراني ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي یتباحثان هاتفياً

أجرى السيد عباس عراقجي والسيدة كايا كالاس مساء الجمعة اتصالاً هاتفياً بحثا خلاله العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي، والتطورات الإقليمية والدولية.

أجرى وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي السيدة كايا كالاس مساء الجمعة اتصالاً هاتفياً تبادلا خلاله البحث بشأن العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي، والتطورات الإقليمية والدولية.

وأشار وزير خارجية بلادنا، مع التطرق إلى استمرار الانتهاكات ومخالفة القوانين الدولية نتيجة مواصلة الجرائم والاعتداءات التي يرتكبها الكيان الصهيوني في منطقة غرب آسيا، ولا سيما في فلسطين المحتلة ولبنان، إلى مسؤولية المجتمع الدولي في إنهاء جرائم هذا الكيان.

كما تم خلال هذا الاتصال الهاتفي التطرق إلى الموضوع النووي الإيراني، حيث عرض وزير الخارجية وجهات نظر بلادنا في هذا الصدد.

وأكد الجانبان أهمية استمرار الاتصالات والمشاورات بين إيران والأطراف الأوروبية بهدف تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع الإقليمية والدولية.