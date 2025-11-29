النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۸مشاهدات
‍ پ

وزير الخارجية الإيراني ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي یتباحثان هاتفياً

أجرى السيد عباس عراقجي والسيدة كايا كالاس مساء الجمعة اتصالاً هاتفياً بحثا خلاله العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي، والتطورات الإقليمية والدولية.
رمز الخبر: ۷۲۱۵۶
تأريخ النشر: 29 November 2025

وزير الخارجية الإيراني ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي یتباحثان هاتفياً

أجرى وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي السيدة كايا كالاس مساء الجمعة اتصالاً هاتفياً تبادلا خلاله البحث بشأن العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي، والتطورات الإقليمية والدولية.

وأشار وزير خارجية بلادنا، مع التطرق إلى استمرار الانتهاكات ومخالفة القوانين الدولية نتيجة مواصلة الجرائم والاعتداءات التي يرتكبها الكيان الصهيوني في منطقة غرب آسيا، ولا سيما في فلسطين المحتلة ولبنان، إلى مسؤولية المجتمع الدولي في إنهاء جرائم هذا الكيان.

كما تم خلال هذا الاتصال الهاتفي التطرق إلى الموضوع النووي الإيراني، حيث عرض وزير الخارجية وجهات نظر بلادنا في هذا الصدد.

وأكد الجانبان أهمية استمرار الاتصالات والمشاورات بين إيران والأطراف الأوروبية بهدف تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع الإقليمية والدولية.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
من الاغتيالات العشوائية والمنظّمة إلى ضحايا الهجمات الصاروخية الإسرائيلية
العفو الدولية: الإبادة في غزة مستمرة ووقف إطلاق النار لم يوقف جرائم الاحتلال
توقيع مذكرة تفاهم بشأن سكك الحديد بين إيران وروسيا وجمهورية أذربيجان لتطوير ممر "شمال-جنوب"
وزارة الخارجية تدين العدوان العسكري الصهيوني على جنوب سوريا
وزير الخارجية الإيراني ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي یتباحثان هاتفياً