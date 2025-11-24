الصحة العالمية: أكثر من 16 ألف مريض بغزة بحاجة لإجلاء عاجل وسط نفاد الأدوية

كشف ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين، ريك بيبركورن، أن أكثر من 16 ألفًا و500 مريض في قطاع غزة ما يزالون ينتظرون الإجلاء الطبي للعلاج خارج القطاع.

وأكد بيبركورن خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أنّ نصف مستشفيات غزة فقط يعمل جزئيا، إذ لا يزال 18 مستشفى من أصل 36 يقدمون خدمات محدودة.

وأضاف أنه منذ بدء وقف إطلاق النار أعيد تشغيل 26 نقطة رعاية صحية، إلى جانب إنشاء 8 نقاط جديدة.

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية تمكّنت، منذ سريان وقف إطلاق النار، من إدخال 2050 طردًا من الإمدادات الطبية إلى غزة، مشيرا إلى أن 343 صنفًا من أصل 622 من قائمة الأدوية الأساسية لدى وزارة الصحة الفلسطينية وصلت إلى مرحلة النفاد الكامل.

وأكد أن هذه المؤشرات الصحية الحرجة تعكس حجم الأزمة المتفاقمة في القطاع، وتبرز الحاجة الملحة لتأمين مسارات آمنة للإجلاء الطبي وتدفق الإمدادات الحيوية بشكل مستدام.