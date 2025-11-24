النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۸۳مشاهدات
‍ پ

الصحة العالمية: أكثر من 16 ألف مريض بغزة بحاجة لإجلاء عاجل وسط نفاد الأدوية

كشف ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين، ريك بيبركورن، أن أكثر من 16 ألفًا و500 مريض في قطاع غزة ما يزالون ينتظرون الإجلاء الطبي للعلاج خارج القطاع.
رمز الخبر: ۷۲۱۴۵
تأريخ النشر: 23 November 2025

الصحة العالمية: أكثر من 16 ألف مريض بغزة بحاجة لإجلاء عاجل وسط نفاد الأدوية

وأكد بيبركورن خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أنّ نصف مستشفيات غزة فقط يعمل جزئيا، إذ لا يزال 18 مستشفى من أصل 36 يقدمون خدمات محدودة.

وأضاف أنه منذ بدء وقف إطلاق النار أعيد تشغيل 26 نقطة رعاية صحية، إلى جانب إنشاء 8 نقاط جديدة.

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية تمكّنت، منذ سريان وقف إطلاق النار، من إدخال 2050 طردًا من الإمدادات الطبية إلى غزة، مشيرا إلى أن 343 صنفًا من أصل 622 من قائمة الأدوية الأساسية لدى وزارة الصحة الفلسطينية وصلت إلى مرحلة النفاد الكامل.

وأكد أن هذه المؤشرات الصحية الحرجة تعكس حجم الأزمة المتفاقمة في القطاع، وتبرز الحاجة الملحة لتأمين مسارات آمنة للإجلاء الطبي وتدفق الإمدادات الحيوية بشكل مستدام.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
الصحة العالمية: أكثر من 16 ألف مريض بغزة بحاجة لإجلاء عاجل وسط نفاد الأدوية
عارف: الدبلوماسية الرياضية يمكن أن تكون حلقة وصل بين الأمم والمجتمعات
إيران، الوكالة، وحسن نية یتجاهلها الغرب
نائب قائد القوات البرية للجيش: نحن في اعلى مستوى من الجاهزية والقدرة القتالية
ولايتي: انتخابات العراق أحبطت مؤامرات الأعداء وأكدت نضج العراقيين
قائد الجيش الايراني: التلاحم والتآزر بين قواتنا المسلحة رصيد ستراتيجي للبلاد
اليونيسف: طفلان يُقتلان يوميًا في غزة رغم وقف إطلاق النار
قائد الثورة يحضر الليلة الثانية من مراسم العزاء بذكرى استشهاد السيدة الزهراء (س)
محتوى القرار المعادي لإيران الصادر عن مجلس المحافظين يُعد وصمة عارٍ على جبين مَن صاغه ودعمه
عراقجي يستقبل السفير الإيراني لدى الصين