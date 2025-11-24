نائب قائد القوات البرية للجيش: نحن في اعلى مستوى من الجاهزية والقدرة القتالية

قال نائب قائد القوات البرية للجيش: إن القوات البرية في أعلى مستوى الجاهزية في مجالات الطائرات المسيرة والمروحيات والدفاع وغيرها من المجالات.

قال العميد نوذر نعمتي، اليوم الأحد: "إن منتسبي القوات البرية للجيش، معتمدين على السيدة فاطمة الزهراء (س)، حاضرون اليوم ومستعدون للتضحية بأرواحهم للدفاع عن حرمة الوطن في جميع ساحات القتال".

وأشار إلى أهمية تعزيز القدرة القتالية للقوات البرية، قائلاً: "إن الأولوية المهمة للقوات البرية للجيش اليوم هي زيادة القدرة القتالية في مختلف أقسام هذه القوة، ونحن مستعدون لمواجهة الأعداء والحروب المحتملة".

وصرح نائب قائد القوات البرية للجيش أن أحد عوامل النصر في حرب الاثني عشر يومًا كان وحدة وتضامن الشعب الإيراني، وقال: لقد درس أعداء نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية المقدس جميع المعادلات باستثناء وحدة وتضامن الشعب الإيراني، وقد أدت هذه الوحدة إلى هزيمة نكراء للعدو. لقد أثبت شعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية العظيم في الأيام الصعبة أنه لن يتخلى عن النظام أبدًا.

وفي إشارة إلى وضع القوات البرية للجيش، وخاصة في مجالات القتال البري، ذكر العميد نعمتي أن القوات البرية حاليًا في أفضل مستوى من الجاهزية والقدرة القتالية، وذكر أن: القوات البرية للجيش تتمتع اليوم بظروف مواتية في مجالات الطائرات المسيرة والمروحيات والدفاع ومختلف المجالات الأخرى، وبتواجدها على الحدود البرية، فقد خلقت أمنًا مستدامًا لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية المقدس.