ولايتي: انتخابات العراق أحبطت مؤامرات الأعداء وأكدت نضج العراقيين

أكد علي أكبر ولايتي، مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية، على أن المشاركة الواسعة والواعية للشعب العراقي في الانتخابات التشريعية الأخيرة شكّلت إنجازاً تاريخياً غير مسبوق يدلّ على نضج هذا الشعب وبلوغه مستوى عالياً من الوعي السياسي، مشيراً إلى أن الانتخابات تمكنت من إفشال مؤامرات الأعداء ومخططاتهم الرامية إلى زعزعة استقرار العراق.

وقال ولايتي، في لقائه اليوم السبت مع مستشار ونائب رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي "السيد محسن الحكيم" : إن العلاقات بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية العراق علاقة متينة، راسخة الجذور، وتزداد قوة يوماً بعد يوم، مضيفاً أنها "تمثّل مصدر أملٍ ووحدةٍ للعالم الإسلامي".

من جانبه، قدّم الحكيم عرضاً لأحدث التطورات السياسية في العراق بعد الانتخابات الأخيرة؛ لافتا الى ان "الإقبال الشعبي الاستثنائي على صناديق الاقتراع رغم المؤامرات، كان بحد ذاته إنجازاً كبيراً للعراق وشعبه".

كما أعرب الضيف العراقي عن شكره لموقف ولايتي من الانتخابات التشريعية في بلاده، مؤكداً بأنه تضمّن إشارات جوهرية ومواقف بالغة الأهمية تعبّر عن عمق العلاقات الثنائية ومساندة إيران الدائمة للعراق واستقراره.