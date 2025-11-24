النص الأصلي
قائد الجيش الايراني: التلاحم والتآزر بين قواتنا المسلحة رصيد ستراتيجي للبلاد

أكد القائد العام للجيش الإيراني "اللواء أمير حاتمي"، في رسالة بمناسبة أسبوع قوات تعبئة المستضعفين الوطني (الباسيج)، أكد فيها على ان أن "الباسيج أسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الوطني"؛ واعتبر أن "التلاحم والانسجام بين القوات المسلحة يعدان رصيدا ستراتيجيا للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
رمز الخبر: ۷۲۱۴۰
تأريخ النشر: 23 November 2025

بعث اللواء "أمير حاتمي" اليوم السبت رسالة الى رئيس منظمة تعبئة المستضعفين (الباسيج) العميد "غلام رضا سليماني"، مهنئا اياه لمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس هذه القوة المسلحة في ايران.

وأكد القائد العام للجيش الإيراني، في رسالته، أن "تأسيس الباسيج بقرار من الإمام الخميني (رض) شكل مبادرة تاريخية رسخت حضور الشعب الإيراني في الساحات الدفاعية والثقافية والاجتماعية، وجعلت من قوات التعبئة ركيزة أساسية للأمن والاستقرار الوطني".

وأشار إلى الدور البارز لقوات الباسيج في مواجهة التهديدات والمؤامرات؛ واصفا التنسيق بين هذه القوة والجيش والحرس الثوري وسائر الأجهزة الأمنية في البلاد، انه اقتدار ستراتيجي يعزز الردع العسكري ويدعم التماسك الوطني.

وتمنى اللواء "حاتمي" في رسالته، بالتوفيق لقيادة الباسيج وكوادره؛ مشيدا بدورهم في خدمة الشعب وصون المكانة الرفيعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

