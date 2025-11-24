اليونيسف: طفلان يُقتلان يوميًا في غزة رغم وقف إطلاق النار

قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ريكاردو بيريس: إن قطاع غزة يشهد مقتل طفلين يوميًا منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نتيجة الهجمات "الإسرائيلية" المتواصلة.

وخلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي في مكتب الأمم المتحدة بجنيف أمس، أوضح بيريس أنه رغم الهدنة، فقد قُتلت طفلة أول من أمس الخميس في غارة إسرائيلية على خان يونس جنوب القطاع، فيما لقي سبعة أطفال مصرعهم في مدينة غزة قبل ذلك بيوم.

وأضاف أن ما لا يقل عن 67 طفلًا فقدوا حياتهم منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، في حين أُصيب عشرات آخرون، مشددًا على أن هذه الأرقام تعني معدل وفيات يبلغ طفلين كل يوم منذ بدء وقف إطلاق النار.

وأكد بيريس أن هذه الأعداد ليست مجرد بيانات، بل تمثل "أطفالًا لهم عائلات وأحلام"، لافتًا إلى أن واقعًا قاسيًا يُفرض على أطفال غزة الذين لا يجدون مكانًا آمنًا، محذرًا من خطورة استمرار العالم في التعامل مع معاناتهم كأمر طبيعي.

وأشار المتحدث إلى أن اليونيسف تنفذ تدخلات واسعة في القطاع، لكنها لا تزال غير كافية، مبينًا أنه "لو وصلت المساعدات والدعم المطلوب بوتيرة أسرع، لتمكنا من تقديم المزيد".

وأوضح أن مئات آلاف الأطفال يبيتون في خيام تفتقر لوسائل التدفئة ويواجهون برد الشتاء دون عزل حراري أو بطانيات، ما يزيد من معاناتهم اليومية.