قائد الثورة يحضر الليلة الثانية من مراسم العزاء بذكرى استشهاد السيدة الزهراء (س)

تم، مساء اليوم السبت، احياء الليلة الثانية من الذكرى السنوية لاستشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (سلام الله عليها)، بحضور سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي خامنئي، ومشاركة الاف المعزين من مختلف الشرائح المجتمعية في البلاد.

وأفادت وكالات أنباء نقلا عن الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة، ان هذه المراسم التي اقيمت في حسينية الامام الخميني (رض) بطهران، تخللتها كلمة الخطيب "حجة الاسلام علي علي زادة"، حيث تناول الايات القرانية والاحادث النبوية الشريفة، مؤكدا بأن السبيل الوحيد الى سعادة البشر هو السير على نهج الحق، وان دور المحبة والولاء للسيدة الزهراء سلام الله عليها وأبنائها في إسعاد البشر لا نظير له.

وفي جانب من هذه المراسم، قرأ احد المنشدين بعض الاشعار والقطع الادبية في رثاء السيدة فاطة الزهراء بنت النبي الاكرم محمد بن عبد الله (عليهم أفضل الصلاة والسلام).