النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۰۱مشاهدات
‍ پ

قائد الثورة يحضر الليلة الثانية من مراسم العزاء بذكرى استشهاد السيدة الزهراء (س)

تم، مساء اليوم السبت، احياء الليلة الثانية من الذكرى السنوية لاستشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (سلام الله عليها)، بحضور سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي خامنئي، ومشاركة الاف المعزين من مختلف الشرائح المجتمعية في البلاد.
رمز الخبر: ۷۲۱۳۸
تأريخ النشر: 23 November 2025

قائد الثورة يحضر الليلة الثانية من مراسم العزاء بذكرى استشهاد السيدة الزهراء (س)

وأفادت وكالات أنباء نقلا عن الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة، ان هذه المراسم التي اقيمت في حسينية الامام الخميني (رض) بطهران، تخللتها كلمة الخطيب "حجة الاسلام علي علي زادة"، حيث تناول الايات القرانية والاحادث النبوية الشريفة، مؤكدا بأن السبيل الوحيد الى سعادة البشر هو السير على نهج الحق، وان دور المحبة والولاء للسيدة الزهراء سلام الله عليها وأبنائها في إسعاد البشر لا نظير له.

وفي جانب من هذه المراسم، قرأ احد المنشدين بعض الاشعار والقطع الادبية في رثاء السيدة فاطة الزهراء بنت النبي الاكرم محمد بن عبد الله (عليهم أفضل الصلاة والسلام).

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
الصحة العالمية: أكثر من 16 ألف مريض بغزة بحاجة لإجلاء عاجل وسط نفاد الأدوية
عارف: الدبلوماسية الرياضية يمكن أن تكون حلقة وصل بين الأمم والمجتمعات
إيران، الوكالة، وحسن نية یتجاهلها الغرب
نائب قائد القوات البرية للجيش: نحن في اعلى مستوى من الجاهزية والقدرة القتالية
ولايتي: انتخابات العراق أحبطت مؤامرات الأعداء وأكدت نضج العراقيين
قائد الجيش الايراني: التلاحم والتآزر بين قواتنا المسلحة رصيد ستراتيجي للبلاد
اليونيسف: طفلان يُقتلان يوميًا في غزة رغم وقف إطلاق النار
قائد الثورة يحضر الليلة الثانية من مراسم العزاء بذكرى استشهاد السيدة الزهراء (س)
محتوى القرار المعادي لإيران الصادر عن مجلس المحافظين يُعد وصمة عارٍ على جبين مَن صاغه ودعمه
عراقجي يستقبل السفير الإيراني لدى الصين