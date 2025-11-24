عراقجي يستقبل السفير الإيراني لدى الصين

قدم "رحماني فضلي" خلال هذا اللقاء تقريرا حول المبادرات والإجراءات التي اتخذها، فضلا برامجه الجارية، بهدف تطوير العلاقات وتوسيع نطاق التعاون بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية الصين الشعبية.

الى ذلك، سلّط "عراقجي" الضوء على الأهمية الخاصة للعلاقات بين إيران والصين، في ظل ارادة قادة البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، استنادا إلى خطة التعاون الشامل المشترك لمدة 25 عاما؛ كما اكد على ضرورة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة في سياق تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين طهران وبكين.