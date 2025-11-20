غريب آبادي: لا حاجة لاجراء مفاوضات سرية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وانطلق الاجتماع الأول لحكام المحافظات الساحلية لدول بحر قزوين تحت شعار "بحر قزوين، جسر للصداقة والتنمية الإقليمية" في مدينة رشت شمال ايران، بحضور مسؤولين محليين وأجانب رفيعي المستوى.

تستضيف هذه القمة، التي تستمر يومين، والتي بادرت بها جمهورية إيران الإسلامية، وتهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي، وزيادة التفاعلات الاقتصادية، وتنسيق التنمية المستدامة وحماية البيئة في أكبر منطقة بحرية مغلقة في العالم، وفودًا من تسع مناطق أجنبية وخمس محافظات إيرانية.

*إيران تنطلق من بحر قزوين في سياستها الإقليمية

وفي حوار مع التلفزيون الايراني مساء الثلاثاء، اشار غريب آبادي إلى أهمية انعقاد هذه القمة، وقال: في نقاشنا مع الجيران، ينصب تركيزنا على السياسة الإقليمية؛ ولقد انطلقنا من منطقة بحر قزوين التي تتمتع دولها بإمكانيات واسعة للغاية، والنقطة الأهم هي علاقاتنا المتميزة مع الدول الأربع المطلة على البحر. وهذا لا يعني، بالطبع، تجاهل دول آسيا الوسطى أو القوقاز الأخرى اذ اننا نتعاون معها ايضا بنشاط.

*تعدد الإمكانيات في حوض بحر قزوين

وأضاف: "يشمل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، نطاقًا أوسع من الدول، اذ يضم دولًا خارج هذه المنطقة الجغرافية. ونحن أيضًا نشطون في هذا الإطار، فنحن أعضاء فيه، ونستغل إمكانياته الإقليمية. ومع ذلك، ينصب التركيز حاليًا على حوض بحر قزوين، لما يتمتع به من إمكانيات متنوعة في التعاون البيئي، والسياحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والتعاون الاقتصادي والتجاري. ومن الطبيعي أن تشمل مسالة ممر "الشمال-الجنوب"، الذي يُناقش هذه الأيام، بين الدول الرئيسية الثلاث المعنية، وهي إيران وأذربيجان وروسيا، وتمتع بأهمية استراتيجية.

وقال: ان الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع هو التمكن من إنشاء خارطة طريق لربط محافظاتنا مع محافظات هذه الدول ومن ثم متابعة موافقاتها حتى تصل إلى مرحلة التنفيذ.

*السياسة الخارجية لا تقتصر على الحوار مع عدد قليل من الدول

وأكد غريب آبادي أن هدفنا هو تحديد القدرات المحلية وربطها بالقدرات والآليات الخارجية، وخاصةً تلك الموجودة في الدول المحيطة والمجاورة، بما يضمن توظيفها وفق المصالح الوطنية. لا تقتصر السياسة الخارجية على الحوار مع عدد قليل من الدول، فالحوار والتفاوض جزء من مهام وزارة الخارجية، ولها أيضًا مهام أخرى، منها مهام في مجال الدبلوماسية الاقتصادية. نعتقد أن هدف أنشطة وزارة الخارجية يجب أن يكون ضمان المصالح الوطنية؛ فلا يقتصر ضمان المصالح الوطنية على المصالح السياسية أو الدبلوماسية أو الأمنية والدفاعية. ففي عالمنا المترابط اليوم، تُعدّ المصالح الاقتصادية والتجارية جزءًا أساسيًا منها.

*التخطيط لزيارة رئيس الجمهورية إلى كازاخستان وتركمانستان

وتابع غريب آبادي حديثه قائلاً: على سبيل المثال، لننظر إلى حوض بحر قزوين. نحن في وزارة الخارجية، وهي جزء من الحكومة، وبمعنى أوسع، جزء من هيكل جمهورية إيران الإسلامية، نُهيئ الأرضية لاستغلال القطاعات التنفيذية والاقتصادية والتجارية في هذا المجال. والاجتماعات التي تُعقد حاليًا خير مثال على هذا العمل التمهيدي. نخطط لعقد قمة لدول بحر قزوين في طهران في أغسطس من العام المقبل؛ أي أن قادة أربع دول سيزورون طهران، والتحضيرات جارية على قدم وساق. ومن المقرر أن يقوم رئيس الجمهورية بزيارة لدولتين في هذا المجال، هما كازاخستان وتركمانستان، الشهر المقبل.

*الطاقات المتاحة في اطار منظمات شنغهاي، والبريكس، والتعاون الاقتصادي (ايكو) أساسية

وأشار نائب وزير الخارجية إلى عضوية ايران في منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة البريكس ومنظمة التعاون الاقتصادي "ايكو" وأن أمانة منظمة "ايكو" مقرها في طهران، وقال: عاد الدكتور عارف، النائب الأول لرئيس الجمهورية، من موسكو حيث عُقد اجتماع رؤساء وزراء منظمة شنغهاي. وُقّعت وثائق مختلفة، وأُدرج ما بين 10 و12 مقترحًا إيرانيًا في البيان الختامي. لقد شكلنا مقرًا تنسيقيًا لمنظمة شنغهاي للتعاون داخل البلاد، وننسق بحضور ممثلين عن أكثر من 60 أو 65 هيئة تنفيذية لتحديد كيفية استخدام قدرات شنغهاي والبريكس بما يتماشى مع المصالح الوطنية. هذه مسألة بالغة الأهمية.

وأضاف: الطاقات المتاحة في بعض الدول المجاورة، وعلى مستويات أخرى، في مناطق شنغهاي والبريكس ومنظمة التعاون الاقتصادي، أساسية للغاية. وفي مناطق شنغهاي والبريكس نفسها، شجعنا بعض الهيئات التنفيذية على التعاون الثنائي مع هذه الدول.

*غالبية الدول لا تدعم عودة عقوبات مجلس الأمن على إيران

وقال غريب آبادي: إحدى المهام التي أوكلناها لسفاراتنا هي أنه في حال وجود أي تحفظات لدى دولة ما، ينبغي على سفرائنا التحدث إلى مسؤولي تلك الدولة لتوضيح أنه حتى لو أرادوا الامتثال للعقوبات غير القانونية أساسًا، فإن هذه الأنشطة التي نعتزم القيام بها ليست عقوبات على الإطلاق. لذلك، يُعدّ التوضيح واستخدام القدرات أمرًا بالغ الأهمية، وهذا العمل جارٍ.

وتابع: "لقد شجعنا الهيئات التنفيذية على التعاون الثنائي مع دول شنغهاي والبريكس، وتحديد المشاريع.

*ظنّ الغرب أنه يستطيع الضغط بشدة على إيران عبر آلية الزناد "سناب باك"

وأشار غريب آبادي إلى أن السياسات التي انتهجتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا والمانيا وفرنسا) تجاه إيران خلال العام الماضي لم تُحقق النتيجة المرجوة لهم، وأضاف: "يبدو أنهم توصلوا تدريجيًا إلى نفس النتيجة. ظنّت هذه الدول أنه باتخاذ إجراءات مثل تفعيل آلية الزناد "سناب باك"، يُمكنها الضغط بشدة على إيران، وربما إجبارها على التراجع في مجال الحوار والتفاوض. لقد حذّرناهم من أن هذه ليست أداةً جيدةً لهم؛ وإذا استنفدوا هذه الفرصة، فماذا سيبقى لديهم للحوار مع إيران؟ لكنهم لم يُعيروا ذلك اهتمامًا.

*قدّمت إيران خططًا جيدة للتفاعل والحوار

وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن إيران قدّمت خططًا جيدة للتفاعل والحوار، وخاصةً على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ وقال: "لكن تم تجاهل هذه المقترحات. ولأول مرة، شهدنا انقسامًا في مجلس الأمن نفسه؛ لم يواكبهم المجتمع الدولي. كما عارضت روسيا والصين (قرار الغرب) بمواقف جادة ومبدئية للغاية. داخل البلاد، حاولت الأجهزة التنفيذية والاقتصادية السيطرة على آثار الضغوط على معيشة الشعب. بالطبع، لم تكن هذه الضغوط غير مؤثرة، لكنها لم تتحقق كما توقع الغربيون. بل لا بد من القول إننا عقدنا اجتماعات داخلية قبل تفعيل آلية الزناد "سناب باك"، وكانت توقعات الأجهزة المسؤولة بشأن الآثار المحتملة أشد وطأة مما نراه الآن. وهذا يدل على أننا سيطرنا على جزء كبير من هذه الآثار.

*إيران لا تزال قوية ومستقرة، وتحظى بدعم الشعب والرأي العام المحلي

ولفت غريب آبادي إلى أن الوضع نفسه ينطبق على الإجراءات أو القرارات المحتملة للوكالة. وينطبق الأمر نفسه على الولايات المتحدة. في النهاية، شنّ النظام الأمريكي والكيان الصهيوني عدوانًا على الجمهورية الإسلامية. ما النتيجة؟ هل استطاعا هزيمة إيران؟ لا؛ لقد مُنيا بالهزيمة. هما يعترفان بذلك الآن. المسألة ليست أننا نريد أن نقول "لقد انتصرنا وهم فشلوا"، بل الحقيقة هي أنهم لم يحققوا أيًا من أهدافهم الاستراتيجية. تمكنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضًا من توجيه ضربات موجعة للكيان الصهيوني. هل حققوا أهدافهم بهجوم عسكري؟ لا. لا تزال إيران قوية ومستقرة وتحظى بدعم الشعب والرأي العام المحلي. برأيي، هذه الدول مُجبرة على تغيير نهجها. إذا أرادت الاستمرار في نفس السياسات السابقة، فلن تُحرز أي تقدم.

*لسنا بحاجة إلى التفاوض سرًا مع الوكالة

وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن بعض الإشارات الصادرة عنهم أحيانًا هي نتيجةً لذلك؛ وربما يكون ذلك مؤشرًا على شيء من العقلانية على أن نهجهم السابق تجاه إيران لم يُثمر، وعليهم التوجه نحو التفاعل واستغلال أساليب بناءة أكثر.

وردا على سؤال فيما اذا كانت هنالك مفاوضات سرية جارية بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة قال: لدينا علاقة مع الوكالة، ولسنا بحاجة إلى مفاوضات سرية، ولكن من الطبيعي أن تُؤدي الإجراءات التي تتخذها الدول الثلاث والولايات المتحدة بشأن القرار ضد إيران إلى ان ندع جانبا التفاهمات التي توصلنا إليها مع الوكالة.