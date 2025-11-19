النص الأصلي
متحدثة الحکومة: رئیس الجمهوریة شكر السعودية على تعاونها الجيد مع إيران في شؤون الحجاج

أشارت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية "فاطمة مهاجراني" إلى رسالة رئيس الجمهورية "مسعود بزشكيان" إلى ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، وقالت: "في هذه الرسالة، أعرب رئيس الجمهوریة عن شكره الخاص للمملكة العربية السعودية على تعاونها الجيد مع إيران في شؤون الحجاج".
تأريخ النشر: 18 November 2025

وأشارت "فاطمة مهاجراني" إلى رسالة رئيس الجمهوریة إلى ولي العهد السعودي في مؤتمرها الصحفي اليوم الثلاثاء،  قائلةً : إن رئيس الجمهوریة أرسل رسالة إلى ولي العهد السعودي عبر منظمة الحج والزيارة، لأن المملكة العربية السعودية تعاونت بشكل جيد للغاية في شؤون حجاج بلادنا العام الماضي، وخاصة بشأن عودتهم. وكما تعلمون، تزامنت عودة الحجاج مع بدء الحرب ضد إيران، لذا من الطبيعي أن نعرب عن شكرنا الخاص للسعودیة".

وأضافت مهاجراني: "كان مضمون الرسالة التي بعث بها رئيس الجمهوریة إلى "محمد بن سلمان" هو تسهيل شؤون الحجاج هذا العام، بالنظر إلى أهمية قضية الحج للحكومة، وتوجیه الشکر للمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير التعاون والتواصل بين البلدين".

وأشارت متحدثة الحکومة إلى زيارة النائب الأول لرئيس الجمهوریة "محمد رضا عارف" إلى موسكو، قائلة : "جاءت زيارة عارف بهدف توسيع التفاعلات الدولية، نظرا لأهمية منظمة شنغهاي للتعاون. وقد أُعدت مسودة عشر وثائق واتفاقيات تعاون مُسبقا، ودُرست إمكانية تطوير التعاون متعدد الأطراف داخل المنطقة وخارجها، بما في ذلك منظمة التعاون الاقتصادي، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، واليونسكو، كما تعد المشاركة في اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون من القضايا المهمة التي تتابع في هذه الزيارة. 

وقالت المتحدثة باسم الحكومة، تعليقا على رد إيران على مشروع قرار الترويكا الأوروبية ( بریطانیا وفرنسا وآلمانیا)  بتعليق جميع أنشطة تخصيب الیورانیوم في البلاد: "نظرا للنقاط التي أثارها وزير الخارجية عباس عراقجي والأضرار التي لحقت بالعمليات النووية الإيرانية، لا توجد حاليا أي إمكانية للتخصيب".  

وأضافت مهاجراني: "سيدرس المجلس الأعلى للأمن القومي و وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية هذه القضية، وستحدد كيفية تصرف إيران أو ردها بما يتماشى مع المصالح الوطنية للبلاد وإذا لزم الأمر، سيشارك مجلس الشورى الإسلامي أيضا في اتخاذ القرارات، وسيتم الإعلان عن الإجراءات اللازمة.

