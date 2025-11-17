النص الأصلي
ايران تصبح نائبًا لرئيس المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

أعلن رئيس مؤسسة الشهيد الايرانية عن اختيار الجمهورية الاسلامية الايرانية نائبًا لرئيس المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
تأريخ النشر: 17 November 2025

 قال رئيس مؤسسة الشهيد الايرانية، سعيد أوحدي، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: في العام الماضي، قدمت منظمات قدامى المحاربين الكيميائيين معرضًا للظلم الذي تعرض له المحاربين القدامى خلال مؤتمر حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، مما كان له تأثير بالغ على أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأضاف أوحدي: "كانت نتيجة هذا الاجتماع انتخاب إيران نائبًا لرئيس المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، مبينا: "سيُعقد مؤتمر حظر الأسلحة الكيميائية وأسلحة الدمار الشامل في لاهاي في 24 نوفمبر".

وتابع رئيس منظمة الشهيد: "سيعقد مؤتمر طهران غداً، ومن المؤكد أن قراراته وبيانه الختامي سيكون لها تأثير جدي على مؤتمر لاهاي، نظراً لعضوية إيران كنائب لرئيس المجلس التنفيذي".

