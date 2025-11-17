النص الأصلي
حماس تطالب الجامعة العربية بالتحرك العاجل لإنقاذ غزة من الكارثة الإنسانية

قال الناطق باسم حركة حماس "حازم قاسم" : إن الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، والتي تفاقمت مع دخول فصل الشتاء، تستدعي موقفًا واضحًا وحازمًا من جامعة الدول العربية، استنادًا إلى الوثيقة التأسيسية للجامعة، وكذلك من منظمة التعاون الإسلامي.
تأريخ النشر: 16 November 2025

وأضاف قاسم، في تصريح صحفي اليوم السبت، أن "أهالي غزة يتعرضون لحرب إبادة رغم الإعلان عن توقف الحرب"؛ موضحًا أن "استمرار تقيد المساعدات، ومنع الإعمار، وفرض الحصار، يجعل حياة السكان في ظروف قاهرة وغير آمنة، ويضاعف معاناتهم اليومية".

يأتي هذا التصريح، بينما تشير التقارير الواردة من قطاع غزة، الى تفاقم معاناة مئات آلاف النازحين في القطاع، خاصة منطقة "المواصي" غربي خان يونس جنوبي القطاع، بعدما غرقت خيامهم بمياه الأمطار الناتجة عن المنخفض الجوي الذي ضرب الأراضي الفلسطينية منذ فجر الجمعة، وسط أوضاع معيشية تزداد انهيارًا مع بداية فصل الشتاء.

وفي السياق ذاته، أكد "جهاز الدفاع المدني الفلسطيني"، عبر بيانه الصادر اليوم، أن طواقمه تتعامل مع عشرات الخيام التي غمرتها المياه في مخيمات النزوح؛ مبينا أن الخيام تضررت، وتبللت ملابس النازحين وأغطيتهم في ظل غياب مقومات الحياة الأساسية بعد عامين من الإبادة والحصار.

وأوضح "الجهاز"، أن قدرته على الاستجابة لحالات الغرق محدودة للغاية، بسبب تدمير الاحتلال معدات الإنقاذ ومنع دخول بدائل، ما يجعل التعامل مع الفيضانات شبه مستحيل، في حين تبقى الخدمات البلدية بدائية وغير قادرة على تلبية احتياجات السكان في هذه الظروف القاسية.

كما حذّر الدفاع المدني الفلسطيني من، أن "المنخفض الحالي يمثل مجرد بداية لفصل شتاء قاسٍ قد يشهد كوارث أكبر، خاصة مع الخطر المتزايد لانهيار المنازل المتصدعة بفعل الأمطار والسيول".

