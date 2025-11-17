النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۹۰مشاهدات
‍ پ

بقائي: لا يمكننا القبول بعملية تفاوض أخرى بعد العدوان الامريكي الاسرائيلي على إيران

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن الهجوم على إيران هو أحد حالات اللجوء إلى القوة التي أضرت بالمجتمع الدولي، لأننا لا نستطيع القبول بعملية تفاوض أخرى.
رمز الخبر: ۷۲۱۱۷
تأريخ النشر: 16 November 2025

بقائي: لا يمكننا القبول بعملية تفاوض أخرى بعد العدوان الامريكي الاسرائيلي على إيران

صرّح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في مؤتمر دولي، في إشارة إلى مفاوضات إيران مع الولايات المتحدة: كنا نتفاوض عندما وقع العدوان على إيران. بالطبع، هناك أسباب مختلفة وراء ذلك، لكن إيران سعت إلى التفاوض لحل الخلاف الذي كان بيننا منذ البداية.

وأضاف: لم تكن الولايات المتحدة جادة في المفاوضات. لم يكن بإمكاننا توقع فشل هذه المفاوضات، لقد كنا نتصرف باحترافية. ما حدث لم يكن مجرد لجوء بسيط إلى القوة، بل إنهم خانوا القانون الدولي. حاولوا تبرير ذلك بحجة الدفاع عن النفس، وهو أمر غير مبرر.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، ان الهجوم على إيران هو أحد حالات اللجوء إلى القوة. كنا نتفاوض، ولهذا السبب كان الغزو خيانة للدبلوماسية. كما أضرّ بالمجتمع الدولي لأنه لا يمكن استئناف عملية التفاوض".

وأضاف بقائي: "هذه ليست خيانة لفظية للدبلوماسية، بل انتهاك واضح للقوانين والأنظمة التي تؤثر على جميع المجتمعات البشرية. قد يصبح هذا نموذجًا، وقد تتعرض دول أخرى للهجوم. والآن تتعرض الجزائر ومنطقة البحر الكاريبي أيضًا للتهديد".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
وفاة 10 آلاف مريض نتيجة الحرمان من العلاج في قطاع غزة
إسلامي: العدوان الذي تعرضت له منشآتنا النووية حدثٌ غير مسبوق في التاريخ
ايران تصبح نائبًا لرئيس المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
قائد الحرس الثوري في طهران الكبرى: العدو لم يتمكن من احتواء القوة الصاروخية الإيرانية
عارف: إيران تتمتع بعلاقات ثنائية وحضارية عميقة مع أعضاء شنغهاي
حماس تطالب الجامعة العربية بالتحرك العاجل لإنقاذ غزة من الكارثة الإنسانية
وزير الامن الايراني: الحفاظ على الأمن القومي والوحدة المقدسة يجب أن يكون أساس كل قانون وسياسة
بقائي: لا يمكننا القبول بعملية تفاوض أخرى بعد العدوان الامريكي الاسرائيلي على إيران
الرئيس بزشكيان: العدو يعلم أنه لا يستطيع تدمير الجمهورية الإسلامية الايرانية بالهجوم العسكري
عراقجي: لن نقبل بمفاوضاتٍ تهدف إلى إملاء المطالب على الطرف الآخر