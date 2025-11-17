النص الأصلي
صرح رئيس الجمهورية، مسعود بزشكيان ان العدو يعلم أنه لا يستطيع تدمير الجمهورية الإسلامية بالهجوم العسكري، فإذن يسعى إلى تأجيج المشاكل الاقتصادية في مختلف المجالات.
تأريخ النشر: 16 November 2025

الرئيس بزشكيان: العدو يعلم أنه لا يستطيع تدمير الجمهورية الإسلامية الايرانية بالهجوم العسكري

 انعقد المجلس الاستراتيجي لوزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة صباح اليوم الأحدـ، بحضور رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان.

وعند دخوله مبنى وزارة الدفاع، أشاد الرئيس الايراني بالشهداء بحضوره نصب الشهداء المجهولين، ثم زار بعض المنشآت التي دمرها العدو الصهيوني خلال الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا.

في بداية هذا الاجتماع، قدم وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة تقريرًا مفصلاً عن أعمال وخطط هذه الوزارة في مجال تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، بالإضافة إلى التعاون مع القطاعين العام والخاص، وخاصة التعاون التكنولوجي وتبادل القدرات والتقنيات.

كما شرح العميد عزيز نصير زاده أعمال وزارة الدفاع خلال عدوان الكيان الصهيوني على البلاد والدعم المقدم للقوات المسلحة.

كما صرّح بزشكيان في هذا اللقاء بحضوره معكم لتقديم شكره لوزارة الدفاع، قائلاً: "بفضل مهام وزارة الدفاع، يمكنكم القيام بدور فعّال في توحيد وتعزيز قدرات مختلف قطاعات البلاد، وتنسيق استغلال إمكانيات وإنجازات هذه الوزارة في مجالات التنمية والتكنولوجيا والبنية التحتية للبلاد".

وأكد الرئيس أن القوات المسلحة للبلاد تتمتع أيضًا بقدرات كبيرة في مجال الموارد البشرية، مضيفًا: "إن قدرات القوات المسلحة وإمكانياتها تُعدّ عونًا كبيرًا للحكومة والبلاد في حل المشكلات ومعالجة الاختلالات".

وفي إشارة إلى تجربة إدارة الجبهات في حرب السنوات الثماني، قال بزشكيان: "في ذلك الوقت، كانت مختلف شرائح المجتمع تُغلق أبوابها وتتوجه إلى الميدان لمساعدة البلاد في الحرب؛ أما اليوم، فإن حل مشاكل البلاد يتطلب أيضًا اتباع نفس نموذج الإدارة، ويجب علينا التغلب على المشكلات بالإدارة الجهادية عمليًا لا نظريًا".

وأضاف بزشكيان أن العدو يعلم جيدا أنه لا يستطيع تدمير الجمهورية الإسلامية من خلال الهجوم العسكري وحده، مضيفا: "الأعداء يسعون إلى تأجيج المشاكل الاقتصادية والاختلالات في مختلف المجالات من أجل تكثيف بعض الاستياء وركوب موجاتهم".

