طهران: تمرير مشروع القرار المناهض لايران في مجلس المحافظين سيكون خطأ فادحا آخر بعد تفعيل آلية الزناد

حذّرت البعثة الإيرانية الدائمة لدى المنظمات الدولية التي مقرها فيينا من استمرار تسييس الغرب للاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأكدت أن اعتماد قرار مناهض لإيران سيكون خطأً فادحًا آخر بعد تفعيل آلية الزناد.

ونشرت البعثة الإيرانية رسالة على شبكة إكس: تعتزم الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا والمانيا وفرنسا) تقديم مشروع قرار ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل. هذا الإجراء، الذي يُعدّ خطأً فادحًا آخر بعد ما يُسمى آلية الزناد، هو محاولة متعمدة وجديدة لتسييس مجلس المحافظين.

ووفقًا للجدول المُعلن، ستُعقد الجولة القادمة من اجتماع مجلس المحافظين في فيينا يوم الأربعاء 19 تشرين الثاني/نوفمبر.

ويُقدّم مشروع القرار القرار الاوروبي في وقتٍ أُزيلت فيه قضية إيران من جدول أعمال خطة العمل الشاملة المشتركة في اجتماعات مجلس المحافظين، مع انتهاء فترة القرار 2231 ، ووفقًا للبرنامج الذي نشرته أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ستتمّ مُتابعتها فقط في إطار اتفاقيات الضمانات.

وأعلنت أمانة الوكالة في رسالتها أن اجتماع مجلس المحافظين سيُعقد يوم الأربعاء المقبل في فيينا، وستشمل مناقشاته قضايا مثل عضوية الدول، وتقارير التعاون التقني، وسلامة ونقل المواد المُشعّة، وحالة التحقق في كوريا الشمالية وسوريا، وملف الدفع النووي في أستراليا والبرازيل، بالإضافة إلى تنفيذ اتفاقيات الضمانات للدول الأعضاء، بما في ذلك إيران.

لم يعد هذا الجدول يذكر القرار 2231 والتزامات خطة العمل الشاملة المشتركة، ولم يُذكر اسم إيران إلا في القسم المخصص لاتفاقية الضمانات؛ مما يُظهر حذف متابعة القضايا المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة من جدول أعمال مجلس المحافظين.

ومع ذلك، يبدو أن الأطراف الغربية تسعى لاستغلال الاجتماع القادم لتحقيق أهدافها السياسية غير المدروسة. وقد صرّحت البعثة الايرانية في فيينا بأن نهج الغرب التصادمي "مُضلّل ولن يُفيدهم بأي شكل من الأشكال".

وحذّرت الرسالة من أنه في حال الموافقة على مشروع القرار، "سيتأثر الاتجاه الإيجابي للتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية سلبًا وبشكل حتمي".