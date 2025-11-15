أكد مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على حق إيران في الرد المناسب على أي تحرك غير قانوني وغير مبرر من جانب الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية.

إيران تؤكد على حقها في الرد المناسب على أي إجراء غير قانوني من جانب أمريكا والترويكا الأوروبية

قال رضا نجفي، المندوب الدائم لجمهورية إيران الإسلامية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ردًا على سؤال من الصحفيين حول تحرك الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية لتقديم مشروع قرار جديد إلى مجلس محافظي الوكالة: "تواصل الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية، في إساءة استخدام الآليات الدولية لفرض آرائها غير العقلانية والمتسلطة على الأمة الإيرانية".

وصرح رضا نجفي قائلاً: "إن إجبار المدير العام على تقديم تقرير بناءً على قرارات مجلس الأمن منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى كونه إجراءً غير قانوني وغير مبرر تمامًا، سيزيد أيضًا من التعقيدات القائمة عمليًا ويوجه ضربة أخرى للدبلوماسية".

وأكد نجفي أيضًا أن الإجراء غير القانوني للولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث لن يغير الوضع الراهن لتطبيق الضمانات في إيران، والذي هو نتيجة للعدوان الإجرامي للولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران، واسترضاء الدول الأوروبية الثلاث وتواطؤها.

ودعا نجفي جميع الدول الأعضاء في مجلس المحافظين إلى معارضة الأحادية الهدامة للولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث فيما يتعلق بالقضية النووية الإيرانية، مؤكدًا على حق إيران في الرد المناسب على أي إجراء غير قانوني وغير مبرر من جانب الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث.