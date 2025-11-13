أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 69,182 شهيدًا و 170,694 إصابة؛ منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 م.

مصدر مسؤول : ارتفاع عدد شهداء الإبادة "الإسرائيلية" بغزة إلى 69 ألفا و 182

وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن المستشفيات استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 شهداء وإصابة واحدة.

ولفتت الصحة الفلسطينية إلى، أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 245، والإصابات 623 حالة، وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم 529 شخصا.

وأكدت هذه التقارير، على أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.