مفوضية الانتخابات بالعراق: نسبة المشاركة بالانتخابات تزيد على 55 في المئة

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، أن نسبة المصوتين في الاقتراعين العام والخاص لانتخابات مجلس النواب بلغت أكثر من 55%، فيما أكدت أن عدد المشاركين في الاقتراعين الخاص والعام بلغ (12,003,143) ناخباً.
12 November 2025

وذكرت المفوضية في بيان ، أنه "بعد وصول نتائج (99.7%) من عدد محطات الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2025، نُبيّن أن عدد المصوتين في التصويت العام بلغ (10,898,327) مصوتاً من أصل (20,063,773) ناخباً، وبذلك تكون نسبة التصويت أكثر من (54%)".

وأضافت، أن "عدد المصوتين في الاقتراع الخاص الذي جرى في 9 تشرين الثاني 2025، بلغ (1,084,289) مصوتاً من أصل (1,313,980) ناخباً، وبذلك تكون نسبة التصويت (82.5%) لجميع محطات التصويت الخاص".

وتابعت، أن "عدد المصوتين في تصويت النازحين بلغ (20,527) مصوتاً من أصل (26,538) ناخباً، وبذلك تكون نسبة التصويت (77%) لجميع محطات تصويت النازحين".

وأكدت المفوضية أن "إجمالي عدد المصوتين في يومي الاقتراع العام والخاص بلغ نحو (12,003,143) مصوتاً من أصل (21,404,291) ناخباً، وعليه فإن نسبة التصويت تتجاوز (55%)".

