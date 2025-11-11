لاريجاني يفند ادعاء الامريكيين: لم نبعث أي رسالة للولايات المتحدة

ردًا على ادعاء الأمريكيين بأن إيران بعثت برسالة لرفع العقوبات، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي: لم تُوجَّه أي رسالة للولايات المتحدة، لكن الإيرانيين يسعون دائمًا لرفع العقوبات.

على هامش الجلسة الختامية لمؤتمر "نحن والغرب في آراء وأفكار سماحة آية الله الخامنئي"، رد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي على سؤال حول تهديدات الأمين العام لحلف الناتو لإيران، قائلًا: "لا داعي للرد، فنحن لا نعيش في ظل التهديدات، بل نعيش في ظل الواقع".

وردًا على سؤال حول روايات ترامب عن الوضع في إيران، قال: "رواية الأمريكيين عن ضعف إيران سخيفة".

وأضاف لاريجاني: "لا شك أن وضعنا الاقتصادي قد تغير، لكن الناس متفقون على أننا سلكنا كل السبل الممكنة لحل المشكلات دبلوماسيًا، وحتى بعد الحرب، جرت مفاوضات مع أوروبا والغرب، لكنهم أصرّوا على إعادة فرض العقوبات".

وردًا على سؤال حول نصيحته للسياسيين، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي: "على السياسيين تقدير تضامن الشعب، وعدم التمسك بكل مسألة صغيرة لتسليط الضوء على الخلافات".

وأضاف: "في كل دولة ديمقراطية، توجد اختلافات في الرأي، ولكن هل حان الوقت الآن لتسليط الضوء على كل اختلاف؟"

وقال لاريجاني: "لقد طرحتُ هذه المسألة على السلطات، سواء في اجتماعات خاصة أو في اجتماعات الأمانة العامة".

لم نبعث اى رسالة إلى الولايات المتحدة

وردًا على ادعاء الأمريكيين بأن إيران أرسلت رسالة الى الولايات المتحدة طالبت فيها برفع العقوبات، قال لاريجاني: "لم نرسل رسالة إلى الولايات المتحدة، لكن الإيرانيين يسعون دائمًا لرفع العقوبات".

وأشار إلى أن "كل نوايا الحكومة والدبلوماسية هي رفع العقوبات، لكننا لم نرسل رسالة لأن هناك مفاوضات جرت من قبل ولم تنجح".