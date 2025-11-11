عراقجي: ليس امام الغرب خيار سوى قبول ايران كمركز علمي في مجال النشاط النووي السلمي

أكد وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي انه ليس أمام الدول الغربية خيار سوى قبول إيران كمركز علمي في مجال النشاط النووي السلمي.

زار وزير خارجية بلادنا، السيد عباس عراقجي، معرض أحدث إنجازات الصناعة النووية في البلاد، وأجرى محادثات مع مجموعة من كبار مسؤولي المنظمة.

وقال السيد عباس عراقجي بعد زيارته لأحدث أنشطة منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "هدفهم الرئيسي هو حرمان إيران من هذه القدرة واحتكار كل شيء لأنفسهم".

وأكد وزير الخارجية: "نحن في وزارة الخارجية ندعم منظمة الطاقة الذرية، ودافعنا دائمًا عن حقوق هذه المنظمة، التي هي ملك للشعب الإيراني".

وتابع السيد عباس عراقجي: "ليس أمام الدول الغربية خيار سوى قبول إيران كمركز علمي في مجال النشاط النووي السلمي".

وفي هذا الاجتماع، قدّم محمد إسلامي، نائب الرئيس ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، تقريرًا عن آخر مستجدات الصناعة النووية في البلاد وبرامجها وإنجازاتها.

يذكر أن وزير الخارجية زار صباح اليوم برفقة مجموعة من النواب ومديري الوزارة معرض الإنجازات الجديدة لهذه الصناعة ومفاعل الشهيد فخري زاده البحثي (طهران) ومختبرات إنتاج الأدوية المشعة في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، واطلع على أحدث أنشطة المنظمة في المجالات الصناعية والطبية والبحثية وغيرها من المجالات المتخصصة.