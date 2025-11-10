أعلن وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"خلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني، استعداد إيران لأي نوع من المساعدة لحل الخلافات وخفض التوترات بين هذا البلد وأفغانستان.

عراقجي: إيران مستعدة لتقديم أي مساعدة لحل الخلافات بين باكستان وأفغانستان

وتبادل عراقجي و نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الباكستاني "محمد إسحاق دار" وجهات النظر وناقشا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية خلال مكالمة هاتفية.

وأكد عراقجي على أهمية العلاقات الطويلة الأمد والودية بين البلدين الجارين والمسلمين، مؤكدا عزم إيران على توسيع وتطوير العلاقات في مختلف المجالات.

وأعرب عن قلقه إزاء الوضع الراهن بين أفغانستان وباكستان، مؤكدا ضرورة استمرار الحوار بين الجانبين بالتعاون مع الدول المؤثرة في المنطقة لحل الخلافات وتخفيف التوتر وأعلن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتقديم أي نوع من المساعدة لتحقيق هذا الهدف.

کما أكد وزير الخارجية الباكستاني في معرض شرحه للاوضاع الأخيرة ونتائج المفاوضات بين باكستان وأفغانستان عقب التطورات الأخيرة، على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

واتفق الجانبان على مواصلة المشاورات بشأن هذه القضية.