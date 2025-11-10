محلل صهيوني: نزع سلاح حزب الله وحماس بشكل كامل أمر مستحيل

أفادت وكالات أنباء نقلاً عن صحيفة يديعوت أحرونوت، أقرّ مايكل ميلشتاين، رئيس جمعية الدراسات الفلسطينية في جامعة تل أبيب، بأن نزع سلاح حزب الله وحماس بالكامل يواجه عقبات كبيرة في التنفيذ.

وأضاف أن تحقيق هذا الهدف يتطلب احتلالاً واسع النطاق لجنوب لبنان، وربما قطاع غزة، واستمرار وجود القوات الصهيونية في هاتين المنطقتين لفترة طويلة، مما سيترتب عليه في نهاية المطاف عواقب سياسية وعسكرية واقتصادية وخيمة على تل أبيب.

وأكد ميلشتاين ضرورة التخلي عن الأوهام العسكرية والسياسية لتحقيق أهداف غير واقعية، لأن رسم هذه الأهداف بشكل أحادي قد يؤدي إلى حروب طويلة من شأنها أن تُضعف الموقف الدولي للكيان الصهيوني وتؤدي إلى مستنقعات لا نهاية لها. ولا ينبغي رفع شعارات مثل تدمير حزب الله، لأن السؤال المطروح حينها هو: هل هذا الشعار قابل للتحقيق وما هي نتائجه العملية؟