قاليباف: على أمريكا أن تتحمل عواقب عدوانها على إيران

صرح رئيس مجلس الشورى الإسلامي: على أمريكا أن تتحمل عواقب عدوانها على إيران؛ فنحن نقف ضد أي تهديد.

قال محمد باقر قاليباف، في كلمته أمام جلسة مجلس الشورى الإسلامي العامة اليوم (الأحد): أولًا، من الضروري التذكير مرة أخرى بمشاكل المعيشة التي صعّبت حياة الناس، ومن الواضح أن حل هذه المشاكل من جذورها يتطلب إجراءات جادة في مجال البنية التحتية الاقتصادية.

وأضاف: ومع ذلك، من خلال التركيز على القضايا الثلاث: تطبيق نظام جديد لجمع السلع، والحد من مشكلة الإسكان، والتخطيط للمعالجة، يمكن اتخاذ إجراءات فعالة لتحسين حياة الناس الحالية؛ سأتحدث بمزيد من التفصيل في هذا الصدد مستقبلاً، لكنني أطلب من الحكومة في الوقت الراهن اتخاذ الإجراءات اللازمة برؤية شاملة في اتخاذ القرارات بشأن القضايا التي مرّت البلاد بتجارب فاشلة فيها في الماضي.

وأضاف: "بعد اعتراف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بالمسؤولية المباشرة عن عدوان الكيان الصهيوني على إيران، والذي يُعدّ انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والسيادة الوطنية لبلادنا، فإنني، نيابةً عن الشعب الإيراني العزيز والشريف، أدين هذا العمل الشنيع بأشد العبارات، وأعلن أن على حكومة الولايات المتحدة، وفقًا للقانون الدولي، أن تتحمل العواقب القانونية والسياسية والعسكرية لهذا العدوان السافر الذي أدى إلى استشهاد عدد كبير من مواطنينا".

وأكد قاليباف: "ستقف الأمة الإيرانية صفًا واحدًا وقويًا في وجه أي تهديد، وستحاسب المعتدين على أفعالهم العدوانية".

وتابع قائلاً: "أرى من الضروري أيضًا تقديم تقرير عن زيارتي الأخيرة إلى باكستان، الدولة الشقيقة والجارة، إلى الشعب والنواب. وقد نُفِّذت هذه الزيارة استجابةً لطلب سماحة قائد الثورة من البرلمان، وفي إطار الدبلوماسية البرلمانية، وبدعوة من رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية".

وأضاف رئيس البرلمان: "كان من أهداف هذه الزيارة نقل رسالة امتنان الشعب وسماحة قائد الثورة لدعم البرلمان والمسؤولين، وخاصةً الشعب الباكستاني، كما كان من أهدافها تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والأمنية بين البلدين".

وأكد قاليباف: "تتمتع باكستان بأهمية استراتيجية بالغة بالنسبة لإيران في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والأمنية، لأن احتياجات البلدين التجارية تتكامل، وقواسمهما الثقافية مشتركة بعمق، ويمكن تحقيق إمكانيات مهمة للتعاون الأمني والدفاعي، ويمكن لموقعها الجغرافي أن يكون جسرًا يربط إيران بشرق آسيا وما وراءها".

وأشار إلى أنه خلال هذه الرحلة التي استغرقت ثلاثة أيام، ومن أجل تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، التقى الوفد البرلماني الإيراني بمسؤولين باكستانيين رفيعي المستوى، وهم رئيس الجمعية الوطنية، والقائم بأعمال الرئيس ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس الوزراء والقائد العام لجيش هذا البلد، كما عُقد اجتماعان حميمان مع نشطاء اقتصاديين ونخب سياسية وثقافية إيرانية وباكستانية.

وصرح رئيس مجلس الشورى الإسلامي قائلاً: من بين القضايا التي نوقشت متابعة تنفيذ وثائق التعاون الموقعة خلال زيارة الرئيس، وزيادة حجم التجارة الثنائية إلى 10 مليارات دولار، وتسهيل تجارة المقايضة من خلال إصلاح البنية التحتية، وإكمال عملية التجارة الحرة، وتوسيع التعاون الحدودي، وتطوير الأسواق المشتركة، وتعزيز أمن الحدود، والتخطيط للتعاون الثلاثي بين إيران والصين وباكستان في مشاريع مشتركة، وآمل أن تظهر نتائج ملموسة قريبًا عندما تنفذها حكومتا البلدين.

وقال رئيس المجلس: يجب أن أعرب أيضًا عن امتناني الخاص لشعب باكستان النبيل؛ إن الترحيب الحار والحماسي بالوفد الإيراني، لا سيما في مدينتي إسلام آباد وكراتشي، يدل على عمق المحبة والأخوة بين الشعبين. وكان حضور صلاة الجمعة في كراتشي، على وجه الخصوص، إحدى اللحظات التي لا تُنسى في هذه الرحلة.

وقال: "استقبل المصلون الباكستانيون ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحماس وخلقت تعبيراتهم عن الحب وهتافاتهم الداعمة لإيران وفلسطين مشاهد لا تُنسى".

وقال قاليباف: كانت هذه الرحلة خطوة كبيرة نحو تعزيز وحدة البلدين. آمل أن نبني، بجهودنا المشتركة، مستقبلًا أكثر إشراقًا لكلا الشعبين.