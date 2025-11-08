العراق يدخل مرحلة الصمت الانتخابي تمهيداً للانتخابات التشريعية

بدأ الصمت الانتخابي في عموم العراق، اليوم السبت، قبل يوم من إجراء الاقتراع الخاص في الانتخابات النيابية المقرر انطلاقها غداً الأحد.

يحظر خلال فترة الصمت الانتخابي على الكيانات والأحزاب السياسية الترويج لحملاتها الدعائية ومرشحيها حتى انتهاء عملية الاقتراع.

وفي وقت سابق، اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنَّ "مرحلة الصمت الانتخابي ستبدأ في الساعة السابعة من صباح يوم السبت، وتستمر حتى انتهاء عملية الاقتراع العام"، مشيرةً إلى أنَّ "أي نشاط دعائي أو ترويجي للمرشحين أو القوائم الانتخابية خلال هذه المدة يُعد مخالفة صريحة للتعليمات، وستُتخذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة".

واشارت المفوضية الى أنَّ "الهدف من الصمت الانتخابي هو تهيئة بيئة هادئة ومتوازنة تتيح للناخب التفكير بحرية واختيار من يمثله من دون تأثير أو دعاية انتخابية في اللحظات الأخيرة"، داعيةً الكيانات السياسية ووسائل الإعلام إلى "الالتزام التام بضوابط الصمت الانتخابي للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين الجميع".