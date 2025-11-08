كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية ردًا على اعتراف الرئيس الأمريكي بمسؤوليته عن العدوان العسكري الإسرائيلي على إيران: كان واضحًا منذ البداية أن الولايات المتحدة شاركت في العدوان الإسرائيلي على إيران.

بقائي: كان واضحا منذ البداية أن الولايات المتحدة شاركت في العدوان على إيران

كتب إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على حسابه على منصة X: هل تتذكرون أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن في 13 يونيو/حزيران 2025 أن واشنطن لم يكن لها أي دور في العمل العدواني والإرهابي للكيان الصهيوني ضد إيران، وأكد أن هذا كان "عملًا أحادي الجانب" من جانب إسرائيل وأننا "لسنا متورطين في الهجمات على إيران"؟

بالطبع، كان هذا الادعاء كذبًا صارخًا؛ لأنه كان واضحًا منذ البداية أن الولايات المتحدة شاركت بشكل كامل في جريمة العدوان الإسرائيلي على الأمة الإيرانية.

الآن، كشف الرئيس الأمريكي بنفسه كذبة وزير خارجيته باعترافه الصريح وقال ان واشنطن كانت مسؤولة عن توجيه هذه العملية منذ البداية.

يُعدّ هذا الاعتراف دليلاً قاطعاً على التورط المباشر والتواطؤ النشط للولايات المتحدة في عدوان إسرائيل غير المبرر على إيران، وفي الوقت نفسه، اعترافاً واضحاً بمسؤوليتها عن ارتكاب عمل غير قانوني وانتهاك صارخ للقانون الدولي.

يجب محاسبة الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الانتهاك الصارخ والجريمة الخطيرة التي ارتكبتها.