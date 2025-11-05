النص الأصلي
عراقجي: منح جائزة نوبل لشخص يُشيد بمرتكبي الإبادة الجماعية يؤكد فقدانها لمصداقيتها

ردّ وزير خارجية بلادنا على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "X" ردًا على إشادة الحائز على جائزة نوبل للسلام بالمجرمين الصهاينة.
تأريخ النشر: 05 November 2025

 قال السيد عباس عراقجي، وزير خارجية بلادنا، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "X" ردًا على إشادة الحائز على جائزة نوبل للسلام بالمجرمين الصهاينة: "لقد فقدت جائزة نوبل مصداقيتها منذ زمن طويل بالنسبة لكثيرين حول العالم. والسبب في هذا الانهيار هو أنها استُخدمت دائمًا كأداة لمهاجمة الحكومات غير الغربية التي تُعتبر "أعداء" للمصالح الغربية".

وأضاف: "إن منح ما يُسمى بجائزة "السلام" لهذا العام لشخص يُحرّض في الواقع على "الحرب" ضد بلاده، وفي الوقت نفسه يُشيد بمرتكبي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في فلسطين، قد عزز هذا التصور أكثر من أي وقت مضى".

يُذكر أن ماريا كورينا ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل للسلام لهذا العام، كانت قد أعلنت سابقًا عبر حسابها عن اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، واصفةً حماس وحزب الله والحوثيين بالإرهابيين، ومؤيدةً لجرائم الكيان الصهيوني في غزة. كما دعت إلى تنفيذ خطط ترامب ضد بلادها، بما في ذلك التدخل العسكري.

