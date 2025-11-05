زهران ممداني يفوز بمنصب عمدة نيويورك ليصبح أول مسلم يتولى رئاسة أكبر مدينة في الولايات المتحدة

فاز ممداني برئاسة بلدية نيويورك متغلباً على المرشح الجمهوري كورتيس سليوا والمستقل أندرو كومو، ليصبح أول مسلم يتولى رئاسة أكبر مدينة في الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" أنّ ممداني، البالغ من العمر 34 عاماً، حصل على نحو 50.4% من الأصوات مقابل 41.3% لمنافسه الجمهوري. ومن المقرر أن يتسلّم مهامه في الأول من كانون الثاني/يناير المقبل.

ويُعرف ممداني بانتمائه إلى التيار الديمقراطي الاشتراكي وبمواقفه المعارضة لسياسات الرئيس دونالد ترامب، ويشغل حالياً عضوية مجلس ولاية نيويورك، فيما يُعدّ أصغر من يتولى المنصب منذ أكثر من قرن.

وأشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أنّ انتخابات عمدة المدينة شهدت أعلى نسبة إقبال منذ عقود، في مؤشر إلى تصاعد اهتمام الناخبين بالتحولات السياسية في نيويورك.

أنّ المشردين والفقراء شكّلوا الفئة الأكبر التي صوتت لممداني، في حين حذّر منافسه الجمهوري كورتيس سليوا من أنه سأكون "أسوأ كابوس" لممداني إذا حاول "تطبيق الاشتراكية" في المدينة.