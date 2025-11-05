النص الأصلي
زهران ممداني يفوز بمنصب عمدة نيويورك ليصبح أول مسلم يتولى رئاسة أكبر مدينة في الولايات المتحدة

أفادت وسائل إعلام أميركية بفوز المرشح الديمقراطي زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك، إلى جانب فوز المرشحتين الديمقراطيتين أبيغيل سبانبرغر وميكي شيريل بمنصبي حاكم ولايتي فرجينيا ونيوجيرسي، في انتخابات تُعدّ مؤشراً سياسياً مبكراً قبل الاستحقاقات النصفية المقبلة للكونغرس.
فاز ممداني برئاسة بلدية نيويورك متغلباً على المرشح الجمهوري كورتيس سليوا والمستقل أندرو كومو، ليصبح أول مسلم يتولى رئاسة أكبر مدينة في الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" أنّ ممداني، البالغ من العمر 34 عاماً، حصل على نحو 50.4% من الأصوات مقابل 41.3% لمنافسه الجمهوري. ومن المقرر أن يتسلّم مهامه في الأول من كانون الثاني/يناير المقبل.

ويُعرف ممداني بانتمائه إلى التيار الديمقراطي الاشتراكي وبمواقفه المعارضة لسياسات الرئيس دونالد ترامب، ويشغل حالياً عضوية مجلس ولاية نيويورك، فيما يُعدّ أصغر من يتولى المنصب منذ أكثر من قرن.

وأشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أنّ انتخابات عمدة المدينة شهدت أعلى نسبة إقبال منذ عقود، في مؤشر إلى تصاعد اهتمام الناخبين بالتحولات السياسية في نيويورك.

أنّ المشردين والفقراء شكّلوا الفئة الأكبر التي صوتت لممداني، في حين حذّر منافسه الجمهوري كورتيس سليوا من أنه سأكون "أسوأ كابوس" لممداني إذا حاول "تطبيق الاشتراكية" في المدينة.

 
