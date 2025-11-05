إيرواني: تصريحات ترامب تُشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين

ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي وتهديداته النووية، اعتبر أمير سعيد إيرواني هذه التصريحات "مقلقة للغاية"، وقال: "هذه التصريحات تُشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين".

اعتبر أمير سعيد إيرواني، السفير والممثل الدائم لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة، في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتهديداته النووية، هذه التصريحات "مقلقة للغاية"، وقال: "هذه التصريحات تُشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين، وانتهاكًا واضحًا لالتزامات الولايات المتحدة بموجب القانون الدولي".

وأعلن الرئيس الأمريكي علنًا وعبر وسائل التواصل الاجتماعي في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أنه أمر وزارة الحرب الأمريكية "ببدء تجارب أسلحتها النووية على قدم المساواة مع القوى النووية الأخرى"، وصرح بأن "هذه العملية ستبدأ فورًا". وفي وقت لاحق، في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2025، صرّح في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة سي بي إس بأن الولايات المتحدة وحدها "تمتلك ما يكفي من الأسلحة النووية لتفجير العالم 150 مرة".

وصرح ممثل إيران لدى الأمم المتحدة قائلاً: "إن هذه التصريحات المتهورة والخطابات المتسرعة من رئيس دولة نووية تُشكل تهديدًا واضحًا باستخدام الأسلحة النووية وإعلانًا واضحًا عن نية استئناف التجارب النووية. إن هذا الإجراء يشكل انتهاكاً صارخاً لالتزامات الولايات المتحدة الملزمة بموجب المادة السادسة من معاهدة منع الانتشار النووي بالسعي إلى اتخاذ تدابير فعالة لنزع السلاح النووي، وهو يتعارض بشكل مباشر مع غرض ومقصد معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي وقعت عليها الولايات المتحدة، فضلاً عن التزامها بتنفيذ وقف اختياري للتجارب النووية.