بقائي: الشعب الإيراني عازم على حماية استقلاله

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، في رسالة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" بمناسبة الثالث عشر من آبان ذكرى مقارعة الاستكبار: "يُذكرنا الثالث عشر من آبان بثلاثة أحداث مصيرية في تاريخ إيران المعاصر: نفي الإمام الخميني (رض) عام ١٩٦٤ إثر احتجاج على الاستسلام، واستشهاد الطلاب والخريجين المحتجين عام ١٩٧٨ احتجاجًا على النظام الاستبدادي، والثالث عشر من آبان عام ١٩٧٩، الذي كان رمزًا لاحتجاج الشعب الإيراني على عقود من التدخل الأجنبي".

وأضاف: "على مدار هذه العقود الثلاثة، تكررت رسالة واضحة: إن الشعب الإيراني عازم على حماية استقلاله وكرامته وحق تقرير المصير".

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية: "في عالم اليوم، وفي ظل تكاثر الهيمنة والتفوق الذاتي عبر العدوان العسكري، ونقض الوعود، والعقوبات، والضغط الاقتصادي، والاحتكار التكنولوجي، فإن معنى مقاومة الاستكبار يكمن في المقاومة الحازمة للفرض، والتمسك بالعدالة، والاستقلال الفكري، والتقدم العلمي والوطني. فلتخلد ذكرى ومسيرة كل من دافع عن استقلال إيران وكرامتها وحريتها".