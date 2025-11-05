مهاجراني: إيران لم ولن تسعى أبدًا لامتلاك قنبلة نووية

قالت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، اليوم الثلاثاء خلال مؤتمرها الصحفي الاسبوعي: "أكد السيد غروسي في تصريحاته الأخيرة أن إيران لم تمتلك، ولا تمتلك، برنامجًا نوويًا عسكريًا. وخلافًا لبعض التصورات، فقد عبّر عن هذه المسألة بوضوح في تصريحاته".

وأكدت مهاجراني: "لن نتجه أبدًا نحو بناء قنبلة نووية لثلاثة أسباب أساسية. أولًا، أساسنا الثقافي والتاريخي، الذي لا يتوافق مع هذا المسار. ثانيًا، عقيدتنا، واستنادًا إلى فتوى صريحة، تُحرّم إنتاج واستخدام الأسلحة النووية. ثالثًا، الأساس الأخلاقي للأمة الإيرانية، الذي ينطلق من مبادئ إنسانية وأخلاقية".

وأضافت المتحدثة باسم الحكومة: "يجري تعاون الجمهورية الإسلامية الايرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار لوائح وإشراف المجلس الأعلى للأمن القومي، وجميع الإجراءات تصب في مصلحة البلاد. وفي هذا الصدد، هناك اتفاق وتنسيق كامل بين الحكومة والبرلمان".