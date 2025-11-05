الرئيس بزشكيان يتفقد معرضي التكنولوجيا النانوية والتقنيات الحديثة في طهران

قام الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان صباح اليوم الثلاثاء بزيارة إلى المعرض الدولي السادس عشر لتقنية النانو، والمعرض الأول للتقنيات الحديثة “فرإيران”، المقامين في مركز طهران الدولي للمعارض، حيث اطلع عن كثب على أحدث الإنجازات العلمية والتقنية في مجالات الصناعة والطب والبحث العلمي.

أُقيم المعرضان بمبادرة من معاونية الشؤون العلمية والتقنية والاقتصاد القائم على المعرفة في رئاسة الجمهورية، وشارك الرئيس خلال جولته في تكريم الباحثين والمبتكرين الإيرانيين الذين عرضوا إنجازاتهم، مشيدًا بما تحقق من تقدم علمي وتكنولوجي في البلاد.

وأكد بزشكيان أن هذه الإنجازات تمهّد لزيادة الكفاءة والإنتاجية في قطاعات متعددة، داعيًا الوزارات والمؤسسات والشركات الوطنية إلى دعم المنتجات المعرفية والمبتكرين المحليين، في إطار مسؤوليتها الاجتماعية. كما شدّد على ضرورة رفع جودة المنتجات التقنية وتوسيع صادراتها، مع الاستفادة منها في تعزيز العدالة الصحية وتقديم الخدمات للمناطق النائية.

وخلال الزيارة، قدّم حسين أفشين، معاون الرئيس للشؤون العلمية والتقنية، شرحًا حول أهداف معرض “فرإيران”، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى دعم وتوسيع التكنولوجيا المحلية وعرض أحدث المنتجات الاستراتيجية المعرفية الإيرانية، التي تسهم في معالجة التحديات الوطنية الكبرى.

وأوضح أفشين أن نحو 80 منتجًا معرفيًا إيرانيًا في مجالات الصحة والطاقة والذكاء الاصطناعي والزراعة وغيرها من المجالات تُعرض في المعرض، مضيفًا أن إنتاج هذه التقنيات أسهم في تقليص فاتورة الاستيراد بنحو 1.35 مليار دولار، كما وفر للدولة نحو 200 همت من النفقات الحكومية، وتقدَّر القيمة السوقية لهذه المنتجات بنحو 110 همت.

ويشارك في معرض النانو هذا العام أكثر من 150 مؤسسة وشركة تقنية، فيما يضم معرض “فرإيران” 80 منتجًا من الشركات المعرفية، ويستمر كلا المعرضين حتى 5 نوفمبر.

ويُعدّ معرض النانو أكبر حدث سنوي في مجال التكنولوجيا المتقدمة في إيران، إذ يجمع بين مختلف الجهات الفاعلة في منظومة العلم والتقنية، ويتيح فرصًا للتعاون بين الباحثين والمستثمرين والصناعات المحلية والدولية. ومنذ انطلاقه قبل 15 دورة، شهد المعرض مشاركة أكثر من ألف شركة ومؤسسة معرفية، أسهمت في تطوير مئات المنتجات النانوية التي وصلت إلى مرحلة التسويق التجاري، لترسّخ مكانة إيران كإحدى الدول المتقدمة في هذا المجال.