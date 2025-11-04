الجيش الایراني: ملتزمٌون بحماية وحدة أراضي إيران حتى النفس الاخير

بمناسبة حلول يوم ۴ نوامبر ذكرى الاستيلاء على وكر التجسس الأمريكي(عام ۱۹۷۹)، أصدر جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيانًا، وصف فيه هذا الحدث الجلل بأنه نقطة تحول في التاريخ السياسي المعاصر، وحافزٌ لتعزيز الاستقلال السياسي والكرامة الوطنية للشعب الإيراني.

وأفادت وكالات أنباء نقلًا عن العلاقات العامة للجيش الايراني، انه أصدر بيان بمناسبة حلول يوم 13 آبان (۴ نوامبر) ذكرى الاستيلاء على وكر التجسس الأمريكي(عام ۱۹۷۹)، بيانا جاء فيها:

«وَإِذْ یَمْکُرُ بِکَ الَّذِینَ کَفَرُوا لِیُثْبِتُوکَ أَوْ یَقْتُلُوکَ أَوْ یُخْرِجُوکَ ۚ وَیَمْکُرُونَ وَیَمْکُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَیْرُ الْمَاکِرِینَ»

يُذكرنا الثالث عشر من شهر آبان(4 نوفمبر) بإحدى اللحظات المصيرية والمجيدة في التاريخ السياسي المعاصر؛ اليوم الذي تم فيه، بفضل العمل الثوري والشجاع للطلاب الملتزمين بخط الإمام، هزيمة وكر التجسس الأمريكي، والذي، وفقًا لكلام الإمام الخميني الراحل، "حدثت ثورة أعظم من الثورة الأولى". إن هذا الحدث العظيم، الذي كشف عن شرور الاستكبار العالمي والأبعاد الواسعة لتدخلاته العدائية في الشؤون الداخلية لبلادنا، يُعدّ نقطة تحول في التاريخ السياسي المعاصر لإيران، وقد رسّخ الاستقلال السياسي للأمة الإيرانية وكرامتها.

يُعدّ الاستيلاء على وكر التجسس رمزًا للبصيرة الثورية، وشجاعة الشباب المؤمن، وتجسيدًا لإرادة الأمة في مواجهة هيمنة القوى العالمية، ومهد الطريق لعزة إيران الإسلامية وسلطانها واستقلالها. إن التطلع إلى الاستقلال، والرغبة في الكرامة، ومقاومة الاستكبار العالمي سماتٌ لا تُنكَر للأمة الإيرانية، والتي بدأت بتوجيهات حكيمة من الإمام الخميني (رض) وستستمر عبر التاريخ بقيادة سماحة آية الله العظمى الإمام الخامنئي (دام ظله). يُذكرنا الثالث عشر من آبان بالحقيقة الساطعة، وهي أن الشعب الإيراني، بإيمانه وبصيرته وقيادته الإلهية، لن يسمح أبدًا بانتهاك استقلاله وشرفه وكرامته الوطنية، وسيصمد في وجه مؤامرات الأعداء، ويحافظ على راية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشامخة.

واليوم، وفي ضوء هذا الإرث الثمين، تقف القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، متوكلةً على الله تعالى، وبفضل التوجيهات الحكيمة للقائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتماسكٍ منقطع النظير وروحٍ جهادية، في طليعة الدفاع عن المبادئ السامية للثورة الإسلامية. إن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ يهنئ الشعب الإيراني النبيل بمناسبة الثالث عشر من آبان ويجدد التزامه بمبادئ أئمة الثورة، يعلن أنه سيلتزم بعهده الراسخ في حماية وحدة أراضي إيران والأمن القومي للبلاد والنظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى الموت، ويؤكد للشعب الإيراني النبيل أنه جاهز وصامد في مواجهة تهديدات الأعداء.