النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۳مشاهدات
‍ پ
مدير مستشفى التحرير بمجمع ناصر الطبي:

التعذيب الشديد الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيين جعل من المستحيل التعرف على جثثهم

قال مدير مستشفى التحرير بمجمع ناصر الطبي "أحمد الفرا"، إن التعذيب الشديد الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيون جعل من المستحيل التعرف على جثثهم.
رمز الخبر: ۷۲۰۶۳
تأريخ النشر: 02 November 2025

التعذيب الشديد الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيين جعل من المستحيل التعرف على جثثهم

وقال مدير مستشفى التحرير بمجمع ناصر الطبي "أحمد الفرا"، إن الاحتلال الصهيوني يعرف هوية أصحاب الجثامين التي يسلمها إلى غزة ولكنه يمتنع عن الإفصاح عن الأسماء.

وأضاف أن من بين كل سبعة جثامين يتم التعرف على جثمان واحد وذلك لصعوبة التعرف عليها إلا لمن يحمل علامات مسبقة مميزة.

وتابع أن أغلب الجثامين تغيرت ملامحها بسبب التحلل وبعض الجثامين تظهر تعرض أصحابها للتعذيب لدرجة تغيير الملامح.

وأشار إلى أن بعض الجثامين فارغة من الداخل ومحشوة بالقطن ما يعني سرقة الاحتلال لأعضاء الشهداء.

وأوضح أنها ظهرت علامات تعذيب بقضبان حديدية ساخنة على البطن ما تسبب بحروق شديدة قبل الوفاة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
إسلامي: بناء 8 محطات طاقة نووية جديدة على جدول الأعمال
التعذيب الشديد الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيين جعل من المستحيل التعرف على جثثهم
مصدر مسؤول: بدء تشغيل البئر الرابعة داخل حقل بارس الجنوبي
بزشكيان:إيران تتطلع لتوسيع الصناعة النووية تلبية لاحتياجات البلاد وليس لإنتاج السلاح
عراقجي: الارهاب والعنف ضد الابرياء مدان بأي شكل وفي أي مكان من العالم
الوفاء للمقاومة: أميركا أصل الإرهاب في العالم
مادورو: الحرب ضد فنزويلا تهدف لتغيير النظام وسرقة ثرواتنا النفطية
تخت روانجي: لا معنی للمفاوضات المحددة نتائجها مسبقا
وزيرا خارجية مصر وإيران ناقش العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة
الشيخ قاسم: على الحكومة دعم الجيش في التصدي؛ أي اتفاق جديد يعني تبرئة الاحتلال
21 يوما على وقف الحرب في غزة؛ جيش الاحتلال يواصل تدمير المنازل وتسليم جثامين 30 شهيدا
نائب وزير الخارجية: سلطنة عمان تعد جارا موثوقا وشريكا أساسيا بالنسبة لإيران
مقررة الأمم المتحدة: الهجوم الإسرائيلي والأمريكي على إيران انتهاكٌ واضحٌ لميثاق الأمم المتحدة
إيران تدعم وحدة أراضي السودان
غروسي يُقرّ: إيران لا تمتلك برنامجًا للأسلحة النووية
مقررة الأمم المتحدة: الهجوم الإسرائيلي والأمريكي على إيران انتهاكٌ واضحٌ لميثاق الأمم المتحدة
إيران تدعم وحدة أراضي السودان
وزيرا خارجية مصر وإيران ناقش العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة
الشيخ قاسم: على الحكومة دعم الجيش في التصدي؛ أي اتفاق جديد يعني تبرئة الاحتلال
نائب وزير الخارجية: سلطنة عمان تعد جارا موثوقا وشريكا أساسيا بالنسبة لإيران
مادورو: الحرب ضد فنزويلا تهدف لتغيير النظام وسرقة ثرواتنا النفطية
الوفاء للمقاومة: أميركا أصل الإرهاب في العالم
غروسي يُقرّ: إيران لا تمتلك برنامجًا للأسلحة النووية
تخت روانجي: لا معنی للمفاوضات المحددة نتائجها مسبقا
21 يوما على وقف الحرب في غزة؛ جيش الاحتلال يواصل تدمير المنازل وتسليم جثامين 30 شهيدا
عراقجي: الارهاب والعنف ضد الابرياء مدان بأي شكل وفي أي مكان من العالم
إسلامي: بناء 8 محطات طاقة نووية جديدة على جدول الأعمال
بزشكيان:إيران تتطلع لتوسيع الصناعة النووية تلبية لاحتياجات البلاد وليس لإنتاج السلاح
مصدر مسؤول: بدء تشغيل البئر الرابعة داخل حقل بارس الجنوبي
التعذيب الشديد الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيين جعل من المستحيل التعرف على جثثهم