التعذيب الشديد الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيين جعل من المستحيل التعرف على جثثهم

قال مدير مستشفى التحرير بمجمع ناصر الطبي "أحمد الفرا"، إن التعذيب الشديد الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيون جعل من المستحيل التعرف على جثثهم.

وقال مدير مستشفى التحرير بمجمع ناصر الطبي "أحمد الفرا"، إن الاحتلال الصهيوني يعرف هوية أصحاب الجثامين التي يسلمها إلى غزة ولكنه يمتنع عن الإفصاح عن الأسماء.

وأضاف أن من بين كل سبعة جثامين يتم التعرف على جثمان واحد وذلك لصعوبة التعرف عليها إلا لمن يحمل علامات مسبقة مميزة.

وتابع أن أغلب الجثامين تغيرت ملامحها بسبب التحلل وبعض الجثامين تظهر تعرض أصحابها للتعذيب لدرجة تغيير الملامح.

وأشار إلى أن بعض الجثامين فارغة من الداخل ومحشوة بالقطن ما يعني سرقة الاحتلال لأعضاء الشهداء.

وأوضح أنها ظهرت علامات تعذيب بقضبان حديدية ساخنة على البطن ما تسبب بحروق شديدة قبل الوفاة.