عراقجي: الارهاب والعنف ضد الابرياء مدان بأي شكل وفي أي مكان من العالم

قال وزير الخارجية سيد عباس عراقجي، وفي معرض تعليقه على المجازر الاخيرة التي تعرض لها المدنيون الابرياء من اهالي مدينة الفاشر السودانية : ان الارهاب والعنف ضد الناس الابرياء بأي شكل وفي أي مكان من العالم كان، فهو مدان.
تأريخ النشر: 02 November 2025

عراقجي: الارهاب والعنف ضد الابرياء مدان بأي شكل وفي أي مكان من العالم

واوضح عراقجي في تصريح له اليوم السبت : لقد اعربت خلال اتصال هاتفي مع نظيري السوداني السيد محي الدين سالم، عن حزن وقلق الجمهورية الاسلامية الايرانية العميق حيال المجازر الكارثية التي طالت المدنيين الابرياء في ميدنة الفاشر، واكدت على تضامن ايران مع الحكومة والشعب السودانيين.

واضاف : هناك البعض ممّن يقسّم الارهابيين الى صنفين "جيدين" و"سيئين"، ويدعمون الجماعات التي، حسب زعمهم، يقومون بـ "الأعمال القذرة" لتحقيق مصالحم.

واكمل وزير الخارجية قائلا : مثل هذه المعايير المزدوجة المؤسفة التي تتبعها الحكومات الغربية منذ زمن طويل، لا ينبغي أن يكون لها مكان في عام 2025؛ الإرهاب والعنف ضد الأبرياء، بأي شكل وفي أي مكان في العالم، فهو مدان.

