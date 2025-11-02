الوفاء للمقاومة: أميركا أصل الإرهاب في العالم

شدد المقداد على أن أميركا التي تدّعي أنها راعية للسلام، هي أصل الإرهاب في العالم، فهي تعطي السلاح للعدو الإسرائيلي الذي قصف به أهلنا، وتزوده بكل المعلومات والاستخبارات، وهناك عدد كبير من الضباط والجنود الأميركيين موجودون في فلسطين المحتلة، وهناك قسم منهم أتوا إلى لبنان، فضلًا عن أن أميركا تدعم إسرائيل بمليارات الدولارات، وبالتالي، أميركا ليست داعمة للعدو فحسب، وإنما هي شريكة في القتل والحرب، وهذا ما حصل حينما شاهدت الموفدة الأميركية "مورغان أورتاغوس" من على الحدود اللبنانية الفلسطينية وبأمر من "كاتس"، عملية اغتيال الدكتور علي نور الدين الموسوي في النبي شيت، وعليه، هؤلاء لا يمكن أن يكونوا شركاء في السلام أو رعاة له.
ولفت المقداد إلى أن العدو الصهيوني توغّل، في يوم أمس، في بلدة بليدا وقتل مواطنًا لبنانيًا آمنًا عندما كان نائمًا داخل مبنى البلدية. ولكن عندما كانت المعارك دائرة خلال معركة "أولي البأس"، لم يستطع 75 ألف جندي إسرائيلي من الدخول إلى القرى الحدودية من بليدا إلى الخيام إلى كل قرى الحافة الأمامية.
وأكد المقداد أننا طبّقنا القرار الأممي 1701 كما هو بحرفيته، بينما العدو لم يطبقه أبدًا؛ لا سيما لناحية الخروقات الجوية والبحرية والبرية. وعليه، المشروع أصبح واضحًا، بأن التوغّل والتدمير والقتل يهدف إلى التهجير وتدمير كل القرى الحدودية، كي يكون هناك ضغطًا كبيرًا على لبنان من أجل الذهاب إلى التفاوض مع العدو الإسرائيلي، مؤكدًا أننا سننتصر- بإذن الله تعالى- لأننا نملك العقيدة الحسينية التي لم تقل للعدو ولا لأي إنسان في العالم "أننا بأمرك"، فنحن نقتل ونستشهد ونكمل هذا الطريق.