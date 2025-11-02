النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۹مشاهدات
‍ پ

مادورو: الحرب ضد فنزويلا تهدف لتغيير النظام وسرقة ثرواتنا النفطية

قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إنّ كل ما يُفعل ضد بلاده هو لتبرير الحرب وتغيير النظام وسرقة ثرواتها النفطية، مؤكداً أن فنزويلا لن تخضع ولن تُستدرج إلى الفوضى.
رمز الخبر: ۷۲۰۵۸
تأريخ النشر: 01 November 2025

مادورو: الحرب ضد فنزويلا تهدف لتغيير النظام وسرقة ثرواتنا النفطية

أضاف مادورو في كلمة له: "في مواجهة التهديدات الدائمة والحروب النفسية، أدعو شعب فنزويلا إلى أن تكون أعصابه من حديد، وأن يعمل بهدوء ورزانة ووحدة وطنية".

كما أوضح أنّ بلاده تسير في طريق التعافي الاقتصادي بعد سنوات من الحصار والعقوبات الأميركية، مشيراً إلى أنّ الحكومة تعمل على تجاوز اللامساواة وبناء ديمقراطية حقيقية مباشرة تنطلق من إرادة الشعب.

وأكد الرئيس مادورو أنّ الاستهداف الأميركي لبلاده نابع من ثروتها الهائلة في النفط والغاز والذهب والأراضي الزراعية، قائلاً: "لو لم تكن فنزويلا تمتلك هذه الثروات والتاريخ المجيد، ربما لم يكونوا حتى ليذكروا اسمها".

ودعا شعوب أميركا اللاتينية والكاريبي إلى التضامن مع فنزويلا، معتبراً أنّ معركتها هي نضال من أجل القارة الأميركية بأسرها، إذ أنّ "انتصار فنزويلا سيكون انتصاراً لقارتنا الأميركية بأكملها… إنه انتصار للحق في السيادة والسلام ضد الكذبة الإمبريالية".

وفي سياق متصل، أكد رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في فنزويلا، خورخي رودريغيز، أنّ الولايات المتحدة تتعمّد خلق وضع يهدف إلى جعل العدوان على دول المنطقة أمراً طبيعياً ومستمراً.

وشدّد رودريغيز، أمس الجمعة، على أن التهديد الأميركي لا يطال فنزويلا وحدها، بل يشمل أيضاً بلدان منطقة الكاريبي وحتى القارة الأميركية نفسها، نتيجة الانتشار العسكري الأميركي الواسع.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
الوفاء للمقاومة: أميركا أصل الإرهاب في العالم
مادورو: الحرب ضد فنزويلا تهدف لتغيير النظام وسرقة ثرواتنا النفطية
تخت روانجي: لا معنی للمفاوضات المحددة نتائجها مسبقا
وزيرا خارجية مصر وإيران ناقش العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة
الشيخ قاسم: على الحكومة دعم الجيش في التصدي؛ أي اتفاق جديد يعني تبرئة الاحتلال
21 يوما على وقف الحرب في غزة؛ جيش الاحتلال يواصل تدمير المنازل وتسليم جثامين 30 شهيدا
نائب وزير الخارجية: سلطنة عمان تعد جارا موثوقا وشريكا أساسيا بالنسبة لإيران
مقررة الأمم المتحدة: الهجوم الإسرائيلي والأمريكي على إيران انتهاكٌ واضحٌ لميثاق الأمم المتحدة
إيران تدعم وحدة أراضي السودان
غروسي يُقرّ: إيران لا تمتلك برنامجًا للأسلحة النووية