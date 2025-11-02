النص الأصلي
تخت روانجي: لا معنی للمفاوضات المحددة نتائجها مسبقا

أکد نائب وزیر الخارجية للشؤون السیاسیة مجید تخت روانجي أن أي تفاوض کانت نتائجه محددة مسبقا لا معنی له.
تأريخ النشر: 01 November 2025

أکد نائب وزیر الخارجية للشؤون السیاسیة مجید تخت روانجي أن أي تفاوض  کانت نتائجه محددة مسبقا لا معنی له.

وصرح تخت روانجي أن أية عملیة تفاوضية ینبغي أن تؤدي إلی نتائج متوازنة بالنسبة للجانبین قائلا ان المفاوضات المحددة نتائجها مسبقا لا معنی لها.

 وأکد أن أمریکا لا تبدی إستعدادا للمفاوضات بناء علی مبدأ المساواة مما أدی إلی أن لا تری إيران تبریرا لمواصلة المفاوضات علی ضوء الظروف الراهنة.

وذکر أنه للأسف حینما شن الکیان الصهیوني الحرب علی إيران کنا في خضم المفاوضات وهذا شکّل خیانة واضحة لمسار المفاوضات.

وأشار نائب وزیر الخارجية إلی المفاوضات مع الجانب العماني بشأن الملف النووي الإيراني قائلا ان طهران أعلنت موقفها بصراحة في هذا الشأن.

وشدد تخت روانجي أننا أکدنا علی ضرورة أن تکون المفاوضات بناءة وألا تکون نتائجها محددة مسبقا بل تعتمد علی مسار المفاوضات وروح التعاون بین الأطراف.

