نائب وزير الخارجية: سلطنة عمان تعد جارا موثوقا وشريكا أساسيا بالنسبة لإيران

وصف نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية "مجيد تخت روانجي"، زيارته الأخيرة إلى سلطنة عمان بأنها مثمرة ومفيدة، مؤكدا بأن السلطنة "تعد جارا موثوقا وشريكا أساسيا للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
تأريخ النشر: 01 November 2025

كتب "تخت روانجي" في صفحته الشخصية على منصة "إكس : بعد زيارة قصيرة ولكن ناجحة إلى سلطن عمان، عدت إلى طهران؛ لقد كان يوم أمس حافلا بالعمل في مسقط.

وأوضح نائب وزير الخارجية، أنه عقد اجتماعات مثمرة مع وزير الخارجية العماني "بدر البوسعيدي" ونائبه "خليفة الحارثي"؛ حيث تم بحث القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وصرح هذا المسؤول الدبلوماسي الإيراني، بأن "الجمهورية الاسلامية تولي أهمية كبيرة للتشاور المنتظم مع الأشقاء في سلطنة عمان"؛ مردفا أنه أجرى كذلك "محادثات بناءة" حول الوضع في اليمن مع "محمد عبدالسلام" ممثل حركة أنصار الله، و"هانس غروندبرغ" المبعوث الأممي الخاص إلى هذا البلد.

وتابع تخت روانجي، أن جدول أعمال زيارته الى عمان تضمن أيضا عقد مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام العمانية ولقاء وديّا مع أبناء الجالية الإيرانية المقيمة في السلطنة.

وختم نائب وزير الخارجية تصريحاته بالتأكيد على، أن "سلطنة عمان تعد شريكا أساسيا وجارا موثوقا، وتربطها بإيران علاقات ممتازة وروابط تاريخية عميقة".

