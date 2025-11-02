مقررة الأمم المتحدة: الهجوم الإسرائيلي والأمريكي على إيران انتهاكٌ واضحٌ لميثاق الأمم المتحدة

أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، في تقريرٍ لها إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول حرب الـ 12 يومًا ضد إيران، أن هذه الهجمات تُمثل انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة.

في تقريرٍ لها إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في إيران، أشارت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، إلى حرب الـ 12 يومًا بين إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، وقالت: "لقد تسبب العدوان العسكري الأجنبي في معاناةٍ هائلة. معاناةٌ تستحق الجبر والتعويض".

وأضافت في تقريرها: "في 13 يونيو/حزيران، شنت إسرائيل هجماتٍ عسكريةً على الجمهورية الإسلامية الايرانية. كما انضمت الولايات المتحدة إلى هذه الهجمات باستهداف منشآتٍ نوويةٍ تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان: "ما كان ينبغي أن تحدث مثل هذه الهجمات أبدًا. هذه الأعمال تُنذر بعواقب إنسانية وبيئية كارثية كان من الممكن أن تؤثر على المنطقة بأكملها".

أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران: "إن هذه الاستخدامات غير القانونية للقوة من جانب إسرائيل والولايات المتحدة تُعدّ انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة".

وأضافت: "كانت التكلفة البشرية لهذه الهجمات مُدمرة. فقد فقد نحو 1100 شخص، بينهم نساء وأطفال، أرواحهم. واستهدفت هذه الهجمات المستشفيات والمدارس والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك الهجوم غير المبرر على سجن إيفين في مواقع مختلفة".

وأضافت ماي ساتو: "وبعيدًا عن الإحصاءات، أدى هذا الوضع إلى نزوح ملايين الأشخاص من ديارهم بالنسبة للشعب الإيراني. وتعطل وصول الفئات الأكثر ضعفًا إلى الخدمات الصحية. وحُرمت النساء الحوامل من رعاية ما قبل الولادة وخدمات الطوارئ.