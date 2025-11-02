النص الأصلي
غروسي يُقرّ: إيران لا تمتلك برنامجًا للأسلحة النووية

أقرّ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأنّ عمليات التفتيش التي أجرتها الوكالة أثبتت عدم وجود برنامج للأسلحة النووية في إيران.
01 November 2025

أقرّ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأنّ عمليات التفتيش التي أجرتها الوكالة أثبتت عدم وجود برنامج للأسلحة النووية في إيران.

وفي مقابلة مع قناة روداو، علّق غروسي على صور الأقمار الصناعية التي تُظهر حركةً في عدد من منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية، قائلاً إنّ الحركة "طبيعية". وأوضح: "هذه مواقع صناعية كبيرة تتنقل فيها الشاحنات والأشخاص، ولكن لا يوجد ما يدعو إلى القول أو الاعتقاد بوجود أي نشاط يتعلق بالمواد الموجودة هناك أو بأجهزة الطرد المركزي أو أي شيء من هذا القبيل، على نطاق واسع أو مُحدّد".

