تعاون ايراني سعودي في مجالات الصحة والدواء والتجهيزات الطبية

أكد وزيرا الصحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية على أهمية تعزيز التعاون والاستثمار المشترك في مجالات الصحة، والدواء، والتجهيزات الطبية، وذلك خلال لقائهما في العاصمة السعودية الرياض.

جاء اللقاء بين وزير الصحة الإيراني الدكتور محمد رضا ظفرقندي ونظيره السعودي الدكتور فهد عبد الرحمن الجلاجل على هامش “مؤتمر الاستثمار الصحي” و”المعرض العالمي للصحة” المقام في الرياض.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لمسار تطور العلاقات بين البلدين في المجال الصحي، مؤكدين ضرورة توسيع التعاون الثنائي في الميادين العلمية والأكاديمية والبحثية والتعليمية، بما يشمل تبادل الأساتذة والطلاب، وتنظيم مؤتمرات وملتقيات علمية مشتركة، وتعزيز الروابط بين جامعات العلوم الطبية في البلدين.

كما شدد الوزيران على أهمية تنمية الاستثمارات المشتركة في قطاعات صناعة الدواء، والتجهيزات والمستلزمات الطبية، والبنى التحتية الصحية، والاستفادة المتبادلة من الخبرات والإمكانات المتوفرة لدى الجانبين.

وناقش الطرفان مسودة مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة، مؤكدين ضرورة الإسراع في استكمالها وتوقيعها قريباً.

من جانبه، أكد الدكتور ظفرقندي على أهمية تطوير “دبلوماسية الصحة والعلم”، موجهاً دعوة رسمية إلى نظيره السعودي لزيارة طهران واستكمال المباحثات الهادفة إلى تعميق التعاون الصحي بين البلدين.

يذكر أن وزير الصحة الإيراني يترأس وفداً رفيعاً من مسؤولي قطاعات الدواء والتجهيزات الطبية يزور الرياض للمشاركة في الدورة الثامنة من “المعرض العالمي للصحة 2025” .