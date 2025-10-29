بقائي: انتهاك وقف إطلاق النار في غزة يزيد مسؤولية الدول الضامنة/ نتعاون مع الوكالة وفق قرار البرلمان

تطرق المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، اسماعيل بقائي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي، اليوم الثلاثاء، الى ابرز التطورات في الساحة الداخلية والاقليمة والدولية.

هنأ إسماعيل بقائي في مؤتمره الصحفي، ذكرى ميلاد السيدة زينب (عليها السلام) ويوم الممرض وأشار الى اسبوع الدفاع السلبي في البلاد وقال: "نحن في وزارة الخارجية نأخذ هذه القضية على محمل الجدّ لحماية المصالح الوطنية".

وأضاف: "للمساهمة في تحقيق أهداف الدبلوماسية الاقتصادية، عقدت وزارة الخارجية الاجتماع الثاني للدبلوماسية الإقليمية في مشهد بحضور ممثلي الهيئات الاقتصادية وسفراء بلادنا لدى الدول المجاورة". كما اشار الى انه ينعقد اليوم اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي في طهران.

وقال: "على الصعيد الإقليمي، نواجه قضية فلسطين. إذا كنا نتحدث عن استمرار الإبادة الجماعية، فإننا نتحدث اليوم عن انتهاك وقف إطلاق النار الذي كان من المفترض أن يمنع المزيد من قتل الفلسطينيين ويعزز إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأضاف المتحدث باسم السلك الدبلوماسي: إن انتهاك وقف إطلاق النار في غزة ولبنان سيزيد من ثقل مسؤولية الدول الضامنة، وتابع بخصوص وثائق صحيفة واشنطن بوست حول تعاون بعض دول المنطقة مع الكيان الإسرائيلي في حرب غزة: ليس من المعتاد بالنسبة لي التعليق على تقارير إعلامية تحتوي على تناقضات. الأمر الواضح، ولا شك فيه، هو أن الشر المطلق في منطقتنا هو النظام الصهيوني.

وفيما يتعلق بالإفراج عن المواطنة الايرانية العتقلة في فرنسا، مهدية اسفندياري، قال: "الإفراج عنها تحت المراقبة، وقد أُقيمت في مكان خارج السجن حاليًا، وننتظر جلسة المحكمة القادمة. نعتقد أنها اعتُقلت دون سبب وجيه. وقد تابعت سفارتنا الأمر منذ البداية، حيث تابع السفير شخصيًا القضية بنشاط كبير والتقى بها. وسنواصل عملنا لإطلاق سراحها بالكامل حتى يصبح الحكم المشروط حكمًا نهائيًا".

وبخصوص التهديدات الأخيرة من البيت الأبيض ضد فنزويلا، صرّح المتحدث باسم السلك الدبلوماسي: "هذه القضية محل قلق المجتمع الدولي بأسره. إن أهم قاعدة في القانون الدولي هي حظر استخدام القوة. وتُنتهك هذه القواعد في أنحاء مختلفة من العالم. ويشكل هذا التطور تهديدًا للسلم والأمن الدوليين. وقد أُثيرت قضية تهريب المخدرات كوسيلة ضغط على دولة مستقلة. ونعتبر هذا التطور تحركًا خطيرًا ضد السلام والاستقرار؛ ولذلك، يُسلّط الضوء هنا على دور الأمم المتحدة".

وفيما يتعلق بزيارة غريب آبادي إلى أفغانستان، قال: "تهدف زيارته إلى مناقشة العديد من القضايا المطروحة باستمرار على جدول أعمال إيران وأفغانستان، بما في ذلك أمن الحدود والحقوق والقضايا القضائية. وقد جرت مناقشات جيدة بشأن تسليم المجرمين".

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، تعليقًا على زيارة المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا إلى طهران، قائلاً: "استقرار سوريا، كدولة مهمة في المنطقة، مهم لجميع دول المنطقة، بما فيها إيران. ومن الطبيعي أن نجري مشاورات مع الدول الفاعلة في هذا الشأن".

أساس تعاوننا مع الوكالة الدولية هو قرار البرلمان

وفيما يتعلق بادعاء المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي بشأن المفاوضات السرية، قال: "أساس التعاون والتفاعل مع الوكالة هو القانون الذي أقره البرلمان. ما زلنا عضوًا في معاهدة حظر الأسلحة النووية، ونواصل تعزيز تفاعلاتنا وفقًا لقرار البرلمان. بعض تعاوننا مع الوكالة هو تعاون تقليدي، مثل استبدال وقود محطة بوشهر للطاقة النووية. أما في الوضع الراهن، فيتمثل أساس تعاوننا في قانون البرلمان بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمن القومي".

وبخصوص تصريحات غروسي وإمكانية شن هجوم على إيران، قال بقائي: "احتمال شن هجوم عسكري أمريكي كان قائمًا دائمًا ولا يمكننا إنكاره، والإجراءات الأمريكية ضد إيران التي تنتهك القانون الدولي كانت موجودة دائمًا. إن التأهب الدائم دليل على بعد النظر والحكمة.

وفيما يتعلق برسالة إيران وروسيا والصين إلى المدير العام للوكالة وتصريحات غروسي بشأن المفاوضات السرية، قال: "لم أسمع هذا التصريح من غروسي. إن أساس التعاون مع الوكالة هو قرار البرلمان".

وفيما يتعلق بالاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي، قال بقائي: "ينعقد هذا الاجتماع بعد انقطاع طويل؛ إذ عُقد الاجتماع السابق عام ٢٠١٠. وينصبّ تركيز هذا الاجتماع على جدول أعمال الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي بشأن تأمين حدودها المشتركة؛ ونعتقد أن الأمن المستدام شرط أساسي للتنمية المستدامة..وتشارك أفغانستان أيضًا في هذا الاجتماع؛ كما يشارك العراق وعُمان.

وفيما يتعلق بالأمين العام المقبل للأمم المتحدة، صرّح المتحدث باسم السلك الدبلوماسي: "يخضع انتخاب الأمين العام للأمم المتحدة للقواعد المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة؛ ويجب أن يتم هذا الانتخاب ضمن عملية محددة، ويجب أن يحظى المرشح المقترح بموافقة المجلس والجمعية العامة. وفقًا للممارسات المتبعة في العقود الماضية، كان يُنتخب الأمناء العامون على أساس التناوب الجغرافي؛ وترى الأمم المتحدة، في قرارها الصادر عام ١٩٧٢ بشأن مبدأ الصين الواحدة، ضرورة استمرار هذا النهج لضمان عدالة الانتخابات.

وفيما يتعلق بقرار الأمم المتحدة لعام ١٩٧٢ بشأن مبدأ الصين الواحدة، قال: "موقفنا واضح؛ لقد أكدنا دائمًا على سلامة الأراضي واحترام مبدأ الصين الواحدة في مراسلاتنا مع الأمم المتحدة وفي مواقفنا الشفوية. وسنواصل هذه السياسة بالتأكيد".

ما دام الكيان الصهيوني واثقًا من عدم محاسبته أمام العالم، فسيواصل جرائمه

وصرح بقائي، تعليقًا على محكمة العدل الدولية والإجراءات الأمريكية ضدها: "هذه المحكمة معتمدة من الأمم المتحدة، وموقف الولايات المتحدة تجاهها يتماشى مع استمرار إفلات الكيان الصهيوني من العقاب. ما دام الكيان واثقًا من عدم محاسبته أمام العالم، فسيواصل أفعاله. وقد عبّر المجتمع الدولي بوضوح عن رأيه فيما يتعلق بالأحكام الصادرة وموقف المجتمع الدولي من خطورة جرائم النظام.

يحب ان تتوفر ظروف مفاوضات تخدم مصالح ايران

وبخصوص آفاق المفاوضات الإيرانية الأمريكية، أضاف: "متى ما توصلنا إلى استنتاج مفاده أن الظروف والأسس اللازمة للمفاوضات التي تخدم مصالح الشعب الإيراني متوفرة، فلن نتردد".

وفيما يتعلق بالمتابعة القانونية للعدوان الأمريكي والصهيوني على إيران، أضاف المتحدث باسم السلك الدبلوماسي: "الخطوة الأولى لأي عمل قانوني على المستوى الدولي هي التوثيق، ويجب جمع الأدلة وأسباب ارتكاب الجريمة".

وتابع: "بدأنا هذا العمل منذ اليوم الأول للعدوان، وهو مستمر. وزارة الخارجية من المؤسسات الفاعلة في هذا المجال، إلى جانب السلطة القضائية والمساعد القانوني للرئيس؛ وقد تمكنا من إقناع 120 دولة من دول عدم الانحياز بإدانة هذه الجريمة في اجتماع أوغندا".

لم يتردد الکیان الصهيوني في اتخاذ أي إجراء يضر بإيران وشعبها

وردًا على مراسل وكالة مهر بشأن تصريحات مسؤول استخبارات صهيوني سابق بأن أهداف النظام الإسرائيلي لم تتحقق في حرب الـ 12 يومًا، قال بقائي: "من الواضح لنا أن النظام لم يتردد في اتخاذ أي إجراء يضر بشعب وبلاد إيران، ولسنا بحاجة إلى اعتراف منه؛ هذا يُظهر صمود الشعب الإيراني وثباته، مما منع مخاوف الأجانب بشأن سلامة أراضي البلاد وأمنها القومي.

وبخصوص مزاعم الكيان بشأن اتهامات أستراليا الباطلة لإيران، قال: "كان واضحًا لنا منذ البداية أن هذا الاتهام عارٍ عن الصحة. أصدرنا بيانًا بهذا الشأن، وشرحتُ في اجتماعٍ مع المتحدث الرسمي أن هذا الادعاء السخيف كان مُصممًا لتدمير العلاقة بين إيران وأستراليا من قبل مؤسسات الكيان. بالإضافة إلى ذلك، طُرح لانتقاد أستراليا لتنظيمها احتجاجات النظام المئة. أعلنت أستراليا أنه لا يوجد دليل على التدخل الإيراني، وهذا يُثبت موقفنا منذ الأيام الأولى. الكيان الصهيوين يُخفي التحقيق الأسترالي. هذا الاتهام والادعاء بأكمله من تأليف الموساد، وللأسف، تستخدم المؤسسات الأسترالية هذا كذريعة لقطع العلاقات مع إيران دون التحقيق في القضية. يجب على أستراليا الآن الدفاع عن استقلاليتها في التعامل مع الدول الأخرى.

لم نؤخر وزارة الخارجية في أي عملية تفاوضية

وفيما يتعلق بالتعاون مع روسيا والصين، قال بقائي: لدينا اتصالات مستمرة بشأن العلاقات مع الصين؛ علاقاتنا مع هذين البلدين تتقدم بشكل جيد في مختلف المجالات.

وأوضح: لدى روسيا والصين موقف موحد بشأن العقوبات المفروضة على إيران، وقد أعلنتا معارضتهما الشديدة للعقوبات الأحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة؛ ورؤيتنا المشتركة بشأن هذه القضايا ستساعد في مواصلة تعاوننا مع هذين البلدين في مختلف المجالات.

وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية مع تركيا، قال: لدينا علاقات جيدة مع تركيا قائمة على حسن الجوار والاحترام المتبادل. تلعب تركيا دورًا مهمًا كأحد شركاء إيران الاقتصاديين.

وبخصوص زيارة مستشار الأمن القومي العراقي إلى إيران، قال: "عُقدت مفاوضات التفاهم الأمني بين إيران والعراق قبل ثلاثة اعوامـ، ووُقّعت قبل بضعة أشهر. وتقع على عاتق الطرفين مسؤولية مشتركة للوفاء بالتزاماتهما. هناك إجماع من الجانبين على بذل جهود جادة نحو هذا التفاهم. والعملية التي نُفذت حتى الآن مقبولة، مما يسمح بتنفيذ ما هو منصوص عليه في مذكرة التفاهم هذه على أفضل وجه ممكن".

وفيما يتعلق بمناقشة المفاوضات وإجراءات وزارة الخارجية في هذا الصدد، قال بقائي: "لم نؤجل وزارة الخارجية لإجراء أي عملية تفاوضية. لقد فُرضت علينا القضية النووية بالفعل، وما كان ينبغي طرحها في مجلس الأمن منذ البداية. هذه القضية ليست من اختصاص مجلس الأمن. الدبلوماسية عملية مستمرة ومتواصلة، ومعيارنا في كيفية استخدامها هو المصالح الوطنية الإيرانية".