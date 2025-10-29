توضيحات عراقجي حول وجود مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران

صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان: وفقًا لتوضيحات وزير الخارجية، لم يُسمح في عمليات التفتيش الأخيرة بالوصول إلى المراكز التي هاجمها العدو في الحرب الأخيرة، وقد نُفذت هذه الحالات أيضًا بموافقة منظمة الطاقة الذرية وإذن المجلس الأعلى للأمن القومي.

قال إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، في إشارة إلى اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان: عُقد اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان بحضور وزيري الخارجية والمخابرات للإجابة على أسئلة عدد من أعضاء البرلمان.

وأضاف ابراهيم رضائي: "وفقًا لتوضيحات وزير الخارجية، لم يُمنح أي تصريح للوصول إلى المراكز التي هاجمها العدو خلال الحرب الأخيرة في عمليات التفتيش الأخيرة.

وتابع المتحدث باسم اللجنة الأمن القومي: "كما وافقت منظمة الطاقة الذرية على هذه الحالات، وحصلت على إذن من المجلس الأعلى للأمن القومي ولم تُصدر أي تصاريح أخرى للوصول إلى المراكز النووية".

وشدد وزير الخارجية حسب قول رضائي: "انتهى العمل بالقرار 2231، لكن الاتفاق النووي لم ينتهِ"، مبينا: "يندرج تعاون إيران مع الصين وروسيا في إطار اتفاقيات طويلة الأجل تمتد لـ 20 و25 عامًا".