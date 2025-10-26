الادميرال تنكسيري: دول الخليج الفارسي تستطيع الحفاظ على امن هذا الممر الستراتيجي

اكد قائد القوة البحرية بالحرس الثوري الادميرال علي رضا تنكسيري : نحن نعتقد بأن دول منطقة الخليج الفارسي تستطيع الحفاظ على امن هذا الممر الاستراتيجي، ولا حاجة لتواجد القوى الاجنبية فيه.

اضاف الادميرال تنكسيري في تصريح له من محافظة بوشهر (جنوبي البلاد) اليوم السبت : ان الدول المطلّة على منطقة الخليج الفارسي، تبدي اليوم عن رغبتها في التعامل واجراء مناورات مشتركة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، بينما يسعى الاعداء الى زعزعة الامن الاقليمي من اجل بيع المزيد من سلاحها وتبرير وجودها اللاشرعي في هذه المنطقة.

ومضى الى القول : ان الشعوب والدول الاقليمية قادرة على تأمين الخليج الفارسي بمساحته التي تبلغ 250 الف كلم.

واكمل هذا القائد العسكري الايراني رفيع المستوى، قائلا : اليوم قواتنا المسلحة، فيما فيها القوة البحرية للحرس الثوري والجيش، تمكنت بكل اقتدار من ارساء الامن والاستقرار في مضيق هرمز والخليج الفارسي؛ مردفا ان "العالم مدين لدماء الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من اجل إبقاء هذا المضيق الحساس مفتوحا".