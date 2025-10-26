النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۷مشاهدات
‍ پ

الادميرال تنكسيري: دول الخليج الفارسي تستطيع الحفاظ على امن هذا الممر الستراتيجي

اكد قائد القوة البحرية بالحرس الثوري الادميرال علي رضا تنكسيري : نحن نعتقد بأن دول منطقة الخليج الفارسي تستطيع الحفاظ على امن هذا الممر الاستراتيجي، ولا حاجة لتواجد القوى الاجنبية فيه.
رمز الخبر: ۷۲۰۳۹
تأريخ النشر: 26 October 2025

الادميرال تنكسيري: دول الخليج الفارسي تستطيع الحفاظ على امن هذا الممر الستراتيجي

اضاف الادميرال تنكسيري في تصريح له من محافظة بوشهر (جنوبي البلاد) اليوم السبت : ان الدول المطلّة على منطقة الخليج الفارسي، تبدي اليوم عن رغبتها في التعامل واجراء مناورات مشتركة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، بينما يسعى الاعداء الى زعزعة الامن الاقليمي من اجل بيع المزيد من سلاحها وتبرير وجودها اللاشرعي في هذه المنطقة.

ومضى الى القول : ان الشعوب والدول الاقليمية قادرة على تأمين الخليج الفارسي بمساحته التي تبلغ 250 الف كلم.

واكمل هذا القائد العسكري الايراني رفيع المستوى، قائلا : اليوم قواتنا المسلحة، فيما فيها القوة البحرية للحرس الثوري والجيش، تمكنت بكل اقتدار من ارساء الامن والاستقرار في مضيق هرمز والخليج الفارسي؛ مردفا ان "العالم مدين لدماء الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من اجل إبقاء هذا المضيق الحساس مفتوحا".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
الادميرال تنكسيري: دول الخليج الفارسي تستطيع الحفاظ على امن هذا الممر الستراتيجي
خطيب زادة: واشنطن تسعى بغطرستها تقويض تشكيل نظام عالمي متعدد الاقطاب
الصحة في غزة: 93 شهيدًا و 324 إصابة منذ وقف إطلاق النار
عراقجي: لن نتنازل عن حقوق الشعب الإيراني ولن نتسامح مع الهيمنة والغطرسة
قاليباف:الرسالة الإيرانية-الروسية-الصينية إلى الأمم المتحدة رمز للتضامن الاستراتيجي بين ثلاث قوى كبرى
سوء التغذية يهدد نساء غزة وأطفالها وتداعياته قد تمتد لأجيال
عنايتي: نشهد أياما نشطة على صعيد العلاقات بين طهران-الرياض
اليونيسف تحذر من ضياع جيل كامل مع انهيار قطاع التعليم في غزة
متحدث الخارجیة : يجب إنهاء إفلات الکیان الصهیوني من العقاب على جرائمه
إيران: لا يجوز إساءة استخدام مجلس الأمن أو التلاعب به