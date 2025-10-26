خطيب زادة: واشنطن تسعى بغطرستها تقويض تشكيل نظام عالمي متعدد الاقطاب

قال مساعد وزير الخارجية، رئيس مركز الدراسات السياسية والدولية في الوزارة "سعيد خطيب زادة" : إن واشنطن تسعى، بغطرستها، لفرض إرادتها على الدول الأخرى وتقويض مسار تشكيل النظام العالمي متعدد الاقطاب.

صرح "خطيب زادة"، في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" الاخبارية خلال زيارته الحالية إلى موسكو، بأن "أمريكا تمارس سياسة الهيمنة وتهدد الدول الأخرى لمنع التحول نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب".

وأوضح مساعد وزير الخارجية الإيراني، أن "العديد من الدول تسعى لإرساء نظام دولي يقوم على المشاركة المتكافئة، غير أن واشنطن وحلفاءها يعملون بعكس هذا الاتجاه ويعرقلون تحقيقه".

وأشار إلى الحظر الأمريكي غير القانوني المفروض على إيران منذ عام 1979، مؤكدا بأن "هذه السياسة تعكس قناعة واشنطن بشرعية فرض إرادتها على الآخرين، رغم أن البرنامج النووي الإيراني سلمي بالكامل"؛ مبينا ان أمريكا تريد المساس بسيادة الدول وإعادة تشكيل النظام الدولي بالقوة.

وختم "خطيب زادة" تصريحاته بالتأكيد على ضرورة توحيد الجهود من قبل الدول الداعمة للنظام متعدد الاقطاب لبناء مستقبل أكثر عدلا وإنصافا للمنطقة والعالم.