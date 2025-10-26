-أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت 19 شهيدًا، بينهم 4 نتيجة استهداف مباشر من الاحتلال و 15 شهيدًا انتشالًا، إضافة إلى 7 إصابات خلال الـ 48 ساعة الماضية.

الصحة في غزة: 93 شهيدًا و 324 إصابة منذ وقف إطلاق النار

وأضافت، الوزارة، في بيانها، أن عددًا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأكدت، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 68,519 شهيدًا و 170,382 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 م.

وأوضحت الوزارة أنه منذ وقف إطلاق النار بتاريخ 11 أكتوبر 2025، بلغ إجمالي الشهداء 93، وإجمالي الإصابات 324، وإجمالي حالات الانتشال 464.

وأشارت إلى أنه تم إضافة 220 شهيدًا للإحصائية التراكمية، ممن اكتملت بياناتهم واعتمدتها اللجنة القضائية لمتابعة ملف التبليغات والمفقودين من 17/10/2025 إلى 24/10/2025.